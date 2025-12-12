賴清德下週一邀3院茶敘「韓國瑜不克出席」 總統府：感到意外與不解

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

為因應當前包括財劃法、反年改等多項修法對於國家憲政民主與財政健全之挑戰，並促進行政、立法等部門對話，總統府發言人郭雅慧今（12）日表示，總統預定在下週一(15日)上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘，但韓國瑜表達不克出席，府方感到意外與不解。

總統府發言人郭雅慧晚間表示，總統預定在下週一(15日)上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘。（資料照）

郭雅慧說明，財政健全穩定是推動福國利民政策的基石；守護民主憲政是邁向永續台灣的路徑，鑒於當前朝野互動情勢，總統盼建構對話橋梁，誠摯邀約三院院長撥冗出席，以全民福祉為優先，坦誠交換意見，共同因應當前挑戰。

廣告 廣告

不過，郭雅慧也說，對於韓國瑜稍早忽然表達不克出席一事，府方感到意外與不解，事實上在總統與總統府秘書長日前面邀立法院長韓國瑜依照憲法進行院際協商時，韓國瑜主動提議是否改為茶敘形式以利交換意見，總統隨即允諾並進行安排。

此外，行政院發言人李慧芝今日則表示，卓院長由衷感謝賴總統以全民福祉為優先，促進院際溝通，以守護國家民主憲政制度並健全國家財政發展。李慧芝說明，卓院長將會出席，也希望能夠透過憲政機關的交流對話，誠摯尋求共同合作的空間與機會，讓國家在憲政架構下能夠穩健向前。

更多FTNN新聞網報導

「明年所得稅全面減輕！」賴清德稱全民共享經濟果實：預計近700萬戶受惠

藍白要求賴清德赴立院「即問即答」 行政院喊違憲：對阻擋排案感到高度不解

藍白想邀賴清德赴立院說明1.25兆軍購 蕭美琴：依照憲政程序

