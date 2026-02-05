賴清德下鄉關心紡織業 秀出幫大家「發財的小冊子」

總統賴今天到彰化縣進行「產業關懷之旅」，他與當地的紡織業者座談，並拿出行政院編印的「因應對美關稅」小冊子。(記者顏宏駿攝)

〔記者顏宏駿／彰化報導〕總統賴清德今天到彰化縣進行「產業關懷之旅」，他與當地的紡織業者座談，拿出行政院編印的「因應對美關稅」小冊子，這本小冊子詳列政府如何分配編列「韌性特別預算」約460億元，協助產業發展與轉型，包含外銷貸款加碼、中小微企業低利貸款、研發轉型補助及爭取海外訂單等政策。總統強調，這本就是產業如何利用政府資源的「發財小冊子」。

賴清德致詞時表示，紡織產業年產值有3431億元，每年外銷金額有67.4億美金，提供13萬2300個就業機會，對台灣整體經濟發展、社會穩定非常重要，但也不諱言紡織產業也面臨許許多多挑戰，第一個就是剛剛聚隆董事長周文東所講關稅問題，現在關稅問題已經底定，已經有一個好的基礎，台灣拉平跟日本、韓國跟周邊競爭國家平等的地位，進入公平賽道。

賴總統表示，紡織業也面臨競爭國的挑戰，主要是中國低價紗線，還有碳排管理、高價市場的競爭，這個都是目前我們紡織產業所面對。我們來想要如何解決？行政院編列「韌性特別預算」有460億元，對此有做一本小冊子，如果有需要，企業主可以盡量使用政府的資源，協助解決問題，政府的目的只有一個，就是希望你們馬上發財。

總統說，這本小冊子集結委員的意見、產業界的意見，還有經濟部本身專業的見解所寫成的，各種通通都有。除此之外，經濟部在去年也特別成立產業競爭力輔導團，利用人才培育、金融支持、投資抵減、技術輔導、數位轉型、協助淨零轉型、ESCO減碳、節電等等做法要來協助大家。

賴清德指出，今天來的路上也跟經濟部長討論，要一個一個產業檢討，行政院成立工作小組，有產官學研的工作小組，針對每一個產業檢討。有問題解決問題，需要政府多做什麼，你們才有辦法發展，政府就來做。需要鬆綁法令我們就來鬆綁法令，需要建置新的法令我們就來建置新的法令，需要行政院、國家來推動什麼樣的政策，對大家才有幫助，我們就來推動。

