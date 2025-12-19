賴清德不公布國會三讀法案 在野黨啟動史上首次「總統彈劾程序」

【警政時報 包克明／臺北報導】民眾黨立法院黨團8位立委與國民黨立法院黨團全體委員今(19)日上午於立法院議場前召開聯合記者會，宣布將依《立法院職權行使法》正式提案，對總統賴清德發動彈劾程序，並要求被彈劾人依法赴立法院全院委員會說明，向國會與全民清楚交代其不公布法律的憲政爭議。

民眾黨立法院黨團與國民黨立法院黨團全體委員上午於立法院議場前召開聯合記者會，宣布將依《立法院職權行使法》正式提案，對總統賴清德發動彈劾程序。(圖／民眾黨)

民眾黨立法院黨團總召黃國昌等在野黨立委指出，立法院已於11月14日三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院提起覆議遭立法院否決後，依《中華民國憲法》第72條規定，總統應於十日內公布法律；然而，賴清德總統與行政院長卓榮泰卻以「不副署或副署後不執行」方式，拒絕依法公告施行，引發嚴重憲政危機。

記者會一開始，民眾黨團展開賴清德總統與袁世凱的合成海報，諷刺賴清德猶如袁世凱，破壞國家體制、意圖稱帝。(圖／民眾黨)

黃國昌表示，依憲法規定，立法院三讀通過、覆議遭否決的法律，總統沒有裁量權可拒絕公布，「中華民國憲政史上，從未有總統膽敢拒絕公布法律」。黃國昌強調，若未來總統得以拒絕公布法律，形同癱瘓國會、破壞權力分立，民主憲政將不復存在。

黃國昌指出，反帝制、反專制、反獨裁！民眾黨團將正式提案彈劾賴清德總統，並啟動全院委員會審查程序，要求賴總統親自到立法院說明。(圖／民眾黨)

黃國昌指出，民眾黨團將正式提案彈劾賴清德總統，並啟動全院委員會審查程序，要求賴總統親自到立法院說明，憲法何時賦予總統如此專斷的權力。他並宣布，將在全台各縣市舉辦至少一場公聽會，向地方選民說明《財劃法》遭拒不公布，對地方財政、公共建設與民生資源的實質衝擊。

張啓楷指出，賴清德拒絕公布修法，不僅架空立法院，更對地方政府與全民造成實質傷害。(圖／民眾黨)

國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，中華民國是亞洲最早建立的民主共和國，歷經百年民主發展，如今卻出現總統拒絕公布國會通過法律的前所未見情形，等同否定人民選出的國會。他批評，賴清德以少數執政之姿，破壞憲政制衡，已嚴重危及民主制度。

在野黨立委於彈劾提案大型看板上聯署簽名，象徵在野陣營一致行動，強調將透過憲政程序，阻止破壞民主與法治的行為。(圖／民眾黨)

國民黨立院黨團書記長羅智強則指出，賴清德總統的行為已構成三重背叛：背叛民進黨前輩建立的憲政秩序、背叛現任民進黨立委的制衡立場，以及背叛全體國民與憲法法治。他強調，彈劾程序啟動後，賴總統已無任何理由迴避國會監督，應親赴立法院說明其憲政立場。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷指出，一年前南韓前總統尹錫悅宣布戒嚴，當時全球都在批評，只有民進黨立院黨團支持戒嚴，更被南韓媒體報導為「可惡的蟾蜍！」賴清德一年多來變本加厲，少數總統要打掉60%的「雜質」；立院修法三讀通過的公務員及軍警待遇條例違法不編預算，《財劃法》更是離譜到不副署。

張啓楷強調，行政院版《財劃法》大砍地方縣市2646億元，都是地方防洪治水、基礎建設、學童營養午餐的錢，賴清德不只架空立法院，更霸凌地方政府，對全民開戰！張啓楷表示，賴清德正走向戒嚴甚至帝制之路，就像110年前袁世凱稱帝，呼籲全民一起站出來捍衛憲法、捍衛民主。

記者會最後，在野黨立委於彈劾提案大型看板上聯署簽名，象徵在野陣營一致行動，將透過憲政程序，阻止破壞民主與法治的行為，並呼籲全民共同守護憲法與民主制度。

