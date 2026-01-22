賴清德不出席宏國總統就職 林佳龍：「這時」才會明朗

林佳龍(《POP撞新聞》提供)

宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉主張要和台灣復交，外媒日前報導賴清德總統有意前往參加宏國27日舉行的總統就職典禮。外交部長林佳龍今天明確表示，他和總統都不會出席，因為阿斯夫拉還未就職，但27日之後，「當然可以期待台灣跟宏都拉斯的關係會有進一步發展」。

台宏是否可能復交引發外界關注，對於日前傳出賴清德將過境美國並出席宏國總統就職典禮，對此，總統府之前回應表示，相關報導純屬臆測。

林佳龍今天上午接受主持人黃暐瀚廣播節目專訪，被問到賴清德是否都不會去宏都拉斯？林佳龍表示，「對，因為他（阿斯夫拉）還沒有就職總統的時候，我們去這個現在是要下台的政府。」

廣告 廣告

他說，阿斯夫拉1月27日才就職，屆時他才有權去決定外交上的事情，尤其是現在要下台的政府並沒有跟新當選的總統有很完整的交接，所以要等到1月27日之後才會明朗。阿斯夫拉當選後曾赴華府見了美國國務卿盧比歐，美國對阿斯夫拉很支持，而台灣也是美國的盟友。

至於台宏復交的可能性，他說，阿斯夫拉在競選時曾提出他在未來外交上有三個最重要的盟邦，第一個是美國，第二是以色列再來就是台灣，阿斯夫拉有整體外交政策，台灣是他不可或缺的一環，特別是阿斯夫拉當時也提及台灣過去對宏都拉斯帶來非常多效益，現在我們在推動「榮邦計畫」，他們也都有看到，因為宏都拉斯隔壁國家就是瓜地馬拉跟貝里斯，是台灣的邦交國。

林佳龍指出，美國也很積極回到西半球的政策，相信諸多主客因素在1月27日之後，「當然可以期待台灣跟宏都拉斯的關係，會有進一步發展」。？」

被問到台灣與其他邦交國的邦誼是否穩固？他說，12個邦交國都是穩固的，除了宏都拉斯之外，台灣在2020年在索馬利蘭設代表處等同於大使館，索馬利蘭也在台灣設代表處，這些關係發展各國很有印象。

至於賴清德總統今年是否會有出訪並過境美國的計畫？林佳龍表示，我們會一一安排，確實有規畫，過境美國的事情是水到渠成，「就是做好準備！」因為我們的邦交國在拉丁美洲，要過境美國是很自然的事情，但目前還沒有到要決定去哪個國家？什麼時間？外交部會持續做好規畫，「一有決定會由總統府說明。」

【看原文連結】