賴清德不出席彈劾審查會 傅崐萁：懷念陳水扁、蔡英文願和在野溝通

在野提案彈劾總統賴清德，可總統府昨下午發便牋回函立法院長韓國瑜，稱立院無直接向總統問責之權，因此不予列席。國民黨立院黨團總召傅崐萁對此深感遺憾，並懷念前總統陳水扁、蔡英文，因為兩人至少願意和在野溝通；國民黨立委謝龍介也說，賴清德原可藉此說服更多民眾，最後卻選擇不出席，非常可惜。

藍白發起彈劾賴清德，今明2日舉行審查會，並邀賴清德至立法院說明。不過，總統昨發函給立法院長韓國瑜表示，「依憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務。為符憲政體制，爰不予列席。」

傅崐萁今受訪時批，總統賴清德今天正式建立台灣帝國元年，等同憲法不能拘束總統，可以肆意妄為不受監督。賴清德儼然成為台灣最大的憲政怪獸，用高壓的司法配合行政權，變成獨裁巨獸，踐踏國會立法及國人監督權力。

傅崐萁也說，賴清德用一紙便牋敷衍國會，心中到底有沒有人民？在野是根據《憲法》、《立法院職權行使法》要求到國會說明，但賴清德把中華民國變中華帝國，無視民主發展，他深感遺憾。

傅崐萁感嘆，開始懷念陳水扁、蔡英文，因為兩人至少都敢面對問題，並跟在野溝通，即便有不法行為，至少盡力而為，而不像賴清德選擇龜縮，將人民聲音隔絕在外，躲在總統府當皇帝。他呼籲，賴清德不是皇帝，應好好接受監督，卸任後一樣會受到司法跟各方面的檢視。

謝龍介也說，今天賴清德選擇不出席，等同失去了和全民溝通的機會。如果賴清德願意到國會向全民報告說明，是會得分的，這點非常可惜。

謝龍介表示，也許賴清德有個別的考量，會尋求另外的舞台，但效果並無法擴大到基本盤以外。他上個月有在台南遇到賴清德，原本想建議一下，但時間太短，沒有機會，最後賴清德選擇不到立院，在野尊重。

謝龍介強調，在野一樣會進行所有程序，賴清德應該要掌握這個舞台向全民報告，如果賴清德認為他是對的，在立院這個舞台可以引起全國關注，也許可以說服更多的人，顯然賴清德還不夠有信心說服大家。



