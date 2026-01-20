賴清德不出席彈劾審查會 謝寒冰嗆「孬種」：心虛不敢直球對決！

總統賴清德。（圖／資料照片，圖源：總統府Flickr）





藍白立委發起總統賴清德彈劾案，立法院明天舉行全院委員會審查，邀賴清德到場說明。總統府20日回函立法院指出，依照憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，因此不予列席。

媒體人謝寒冰在臉書嗆聲，「看吧，我就說孬種一定不敢去吧！一個每天違憲、目無法紀的傢伙拿憲法當擋箭牌，除了證實他就是心虛不敢直球對決外，還能證明什麼呢？」

媒體黃揚明嘲諷，在野黨要的本來就是「市長不進議會、總統不進國會」這個相罵本。

新北市議員林國春透過臉書怒轟，「選舉前一切承諾都是我願意，選舉後所有要求都當作你放屁，這什麼他X的叫他X的驚喜？剛剛看完總統府函覆，就一句話，噁心！」

林國春指出，先替賴皮總統澄清，他選前是說願意「應立法院要求到國會進行國情報告」，不是說願意「到國會參加彈劾審查會」，所以大家真正在意的，其實是這種選前選後態度上的轉變。「說穿了，就是沒有guts！」

林國春痛批，當立法院照憲政程序啟動彈劾，邀請被彈劾人到場說明、接受監督，但總統府忙著幫萊爾校長找藉口，完全不敢在國會殿堂上自清，這種行為在制度上已經失格，在政治上更是推卸責任。

林國春說，必須嚴正譴責賴清德，總統應該正視國會的問責，親自出席彈劾審查會，以對人民負責的態度面對質疑，而不是把憲政監督當成可以自助餐，隨意挑選的政治遊戲！

綠委吳思瑤則在臉書護航，總統很忙，國事很多。立院「假彈劾」會議，恕不奉陪。藍白就自己演下去吧。

