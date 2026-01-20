賴清德不出席彈劾案審查會 國民黨轟：藐視立院、踐踏憲政體制

立法院將21日及22日召開全院委員會審查會，並將邀請總統賴清德就彈劾案進行說明。不過，總統府今（20日）下午已回覆立法院，並告知總統不予列席。對此，國民黨立院黨團痛批，賴清德的缺席，不僅是對全國最高民意機關的公然藐視，更是對中華民國憲政體制的踐踏。

（資料照／中天新聞）

總統府函復立院指出，「依憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務。為符憲政體制，爰不予列席。特此函達」。

對此，國民黨團晚間發出聲明稿指出，彈劾是憲法賦予國會監督總統的最莊嚴權力。賴清德身為總統，面對重大違法失職指控，本應坦然赴會向國人說明，如今卻只敢選擇躲在總統府的高牆後，拒絕接受檢驗，證明了其心虛與怯懦。國民黨團要問賴總統：若自認清白、坦蕩，何懼之有？賴清德「只享權力、不負責任」的態度，正是民進黨這群高官們權力傲慢的極致展現。

（資料照／中天新聞網）

國民黨團必須嚴正指出，賴清德的缺席等同於「默認」人民對他的質疑。企圖以「不出席」冷處理憲政危機，無法掩蓋其執政倒行逆施的真相。明日議場上的那張空椅子，將成為賴清德逃避責任、背棄人民的歷史鐵證。

（資料照／中天新聞）

正義的審判不會停止。國民黨團宣示，明日全體委員將堅守崗位，嚴格審查彈劾案，將賴政府的違法亂紀攤在陽光下。賴清德躲得了一時，躲不過歷史的審判。

