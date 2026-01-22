賴清德不出席彈劾案說明 陳菁徽：暴露性格中兩大特質

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院全院委員會今天審查賴總統彈劾案，國民黨立委陳菁徽發言表示，賴清德逃避國會，踐踏自己對國人的承諾，讓五權憲法變成他一個人的權利遊戲。這種選前騙票，選後跳票的行為，完全暴露了他性格中的兩大特質，「就是極度的偏執，還有極度的懦弱」。

陳菁徽表示，賴清德不出席彈劾案說明，丟下一句，「立法院無權對我問責」，這種獨斷的理由似曾相識。當年賴清德擔任台南市長的時候，面對嚴峻的登革熱疫情和市民受苦，選擇了整整232天不進議會。連他自己同黨的民進黨議員都看不下去，因為他們無法為選民發聲、無法問政，「賴清德個人的固執冷血導致當時的市政空轉，也無視於人民痛苦」。

陳菁徽表示，選前，賴清德在政見發表會上信誓旦旦的承諾：「總統有義務，應立法院要求，到國會進行國情報告，接受立委的國情諮詢」。選後，他所有的承諾都變成了廢紙，政策不來國會講，卻跑到國外的媒體去做投書，寧願躲在他自己的同溫層取暖，也不願意面對代表民意的國會。

陳菁徽說，這種選前騙票，選後跳票的行為，完全暴露了他性格中的兩大特質，「就是極度的偏執，還有極度的懦弱」，賴清德只喜歡聽阿諛奉承他的話，一旦需要面對質疑，他就選擇消失，或者躲在行政院長的背後。

陳菁徽批評，賴清德的施政充滿了矛盾與謊言，看看攸關軍購的國防特別條例只有兩面的A4紙，不跟全民說錢要花到哪裡去，一邊口口聲聲說台灣的自我防禦要靠國軍，結果在野黨要增加國軍的薪水，財政部跳出來說會危害國家財政紀律；民進黨高喊全社會韌性有多重要，在野黨想要幫警消加薪，結果賴清德同樣說不行，他們不想執行、不編預算，甚至聲請大法官釋憲來阻擋。

陳菁徽說，行政權獨大，立法權被閹割，司法權淪為政治打手，監察權澈底的癱瘓，所有的監督短道都被堵死。我們現在面對的賴清德，已經是一頭不受控的憲法怪獸了，賴集結了行政霸權，把民進黨團變成他的護衛隊，讓司法院自願參加政治鬥爭，在這個體制下，官員貪汙舞弊都沒有關係，因為沒人可查；政策跳票也沒關係，這就是威權復辟。

陳菁徽說，賴清德逃避國會，踐踏自己對國人的承諾，讓五權憲法變成他一個人的權利遊戲，我們如果再沉默就是共犯，為什麼在野黨要提出彈劾？是因為賴清德的道行逆施，已經創下我國憲政史上的惡例，只有執政黨還在裝沒事，這正證明他們與民意有多麼的脫節。為了捍衛憲法尊嚴，不讓台灣墜落下獨裁的深淵，呼籲全體國人支持彈劾賴清德總統。

