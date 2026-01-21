賴清德不列席彈劾案 藍轟掏空台灣.綠籲提倒閣

台北市 / 綜合報導

立法院最新！由在野陣營提案的「總統賴清德彈劾案」，今(21)日召開全院委員會審查，藍白黨團祭出甲級動員備戰，但總統府在昨(20)日回函，以「立法院沒有直接向總統問責之權」為由，告知不會列席，因此由各黨團派代表發言，在會中激烈交鋒。

立院國民黨團總召傅崐萁說：「總統再選就有，做好讓他再做4年，做壞換人就可以。」站上發言台火力全開，立法院國民黨團總召傅崐萁，領銜提案彈劾總統賴清德案，指控從就任以來濫用公帑，掏空台灣經濟命脈。

立院國民黨團總召傅崐萁說：「短短的1年6個月(任期)，把台灣掏空了40.5兆，我們今天必須為民請命，全民一起彈劾賴清德。」立委(民)沈伯洋說：「如果你們認為現在就擁有最廣大，你們號稱的60%的民意，那為什麼不用最正當的一個政治的責任，叫做倒閣呢，你們一倒閣我們就可以進行解散國會不是嗎。」

不過民進黨火大質疑，在野陣營不走「倒閣」正軌，卻上演彈劾鬧劇，尤其總統府也選擇冷處理，在20日回函立法院以「沒有直接向總統問責之權」為由，告知不予列席，但藍白黨團祭出甲級動員令，更在議場內擺出人行立牌代打。

立委(眾)張啓楷說：「行政院跟賴清德竟然違法亂紀大砍了嘉義市69億的統籌分配稅款大砍了嘉義人民的錢。」立委(民)鍾佳濱說：「剛剛發言的張啓楷委員就充分地說明這一點，他大部分的篇幅都在向嘉義的鄉親喊話，這已經成為民眾黨縣市長候選人的舞台。」同時備戰嘉義市長選舉的，民眾黨立委張啓楷抨擊中央砍預算，遭砲轟博取聲量，彈劾案審查為朝野交鋒再添柴火。

