賴清德不只吃壽司 國策顧問自曝被交辦「帶300人組團赴日觀光」

由台南市旅行商業同業公會主辦的大台南國際旅展，21日在大台南會展中心盛大登場。（曹婷婷攝）

國策顧問康銀壽出席大台南國際旅展致詞表示，賴清德總統提及「既然中國不去日本觀光，我們就帶團去日本觀光」，這個重大任務需要在場旅行業者一起完成。（曹婷婷攝）

大台南國際旅展湧現民眾詢問日本旅行的人潮。（曹婷婷攝）

大台南國際旅展今天一大亮點是「日本主題館」，吸引民眾大排長龍領取限定好禮。（曹婷婷攝）

日本首相高市早苗近日拋出「台灣有事」言論，引發北京當局一連串「禁日令」，台灣則出現一波挺日聲浪，賴清德總統20日曬出午餐吃壽司、帆立貝照片，以行動挺日本水產，還登上日媒、外媒，國策顧問康銀壽今天於大台南國際旅展活動致詞透露，賴昨晚叮囑他今天交辦在場旅行業者一件事，「既然中國不去日本觀光，我們就帶團去日本觀光」，現場立刻響起一片掌聲。

由台南市旅行商業同業公會主辦的大台南國際旅展，21日在大台南會展中心盛大登場，本屆旅展一大亮點是「日本主題館」，邀集多個日本地區觀光單位同台展出，帶來及時旅遊資訊與限定好康，現場除展示旅遊資訊也發放限定禮物，吸引大批民眾排隊，場面熱鬧。

廣告 廣告

康銀壽受邀上台致詞提到，昨晚跟賴清德總統討論一件事，賴總統要他今天務必向在場旅行社業者交辦一個任務，就是前首相安倍晉三曾說過，「台灣有事就是日本有事」，賴總統昨晚也說了，「日本有事就是台灣有事」，所以既然中國不去日本觀光，「就換我們帶團去日本觀光」，現場也立刻響起一片掌聲。

康銀壽說，這個重大任務不只是要交辦在場旅行業者一起完成，他更透露，賴還特別交代，要他盡快組一個2、300人團去日本旅遊，「這個重大任務，我們大家一起來完成」。他說，賴總統與日本淵源深，311大地震後，4月份就派員去日本馳援，熊本大地震後，他也跟賴清德一起去熊本，所以台灣、日本一定會相挺。

【看原文連結】