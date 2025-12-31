「賴清德不可能介入初選！」賴瑞隆點出兩人唯一共同點：他完全保持中立

有意角逐民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆，近日因兒子疑涉校安事件引發關注。他今（31）日接受《風傳媒》節目《下班瀚你聊》專訪時表示，自己有信心在明年1月12日的黨內初選民調中勝出，並強調若順利出線，第一件事就是拜託其他3位優秀的同事及所有朋友團結一致，共同守護高雄；他也重申，初選結束後，就是團結的開始。

賴瑞隆表示，他與總統身兼民進黨主席的賴清德認識約30多年，一路看著對方走到今天，主持人黃暐瀚提問「所以他對你有信賴？」賴瑞隆回應，「就一個黨主席跟總統，他不可能介入初選，除了我們都『姓賴』以外，但在總統跟黨主席這個角色上面，我認為他是完全保持中立。」

對於前總統陳水扁近日公開力挺黨內另一名立委邱議瑩，賴瑞隆直言，每個人都會希望拉近關係，就像他常說的「信賴高雄、邁向新局」，大家都會用各種方式累積連結。他指出，未來要承接的是謝長廷、陳菊、陳其邁一路走來的政治能量，延續高雄光榮，所以大家都會卯起來把各種關係拉近。

黃暐瀚接著詢問，是否有信心在明年1月12日的黨內初選民調中勝出？賴瑞隆表示，他相信自己會勝出。當被追問勝出後的第一件事時，賴瑞隆回應，一定會整合大家，懇請黨內團結一致，全力守住2026年的高雄市長選舉。他也會拜託其他3位優秀的同事，以及所有朋友一起守護高雄，並強調初選結束後，就是團結的開始。

盼邀國際巨星泰勒絲來高雄 賴瑞隆：如果我當選有8年時間

話鋒一轉，賴瑞隆提到，曾有人向他許願，詢問是否有機會把國際巨星泰勒絲（Taylor Swift）請到高雄演出。他提及，新加坡政府曾為邀請泰勒絲演出提供約400萬美元支持，「我全力以赴努力，我們不要花那些錢，但是我們希望有機會找泰勒斯來到台灣高雄，這是我給自己的期許跟目標。」

黃暐瀚追問，你要邀泰勒絲到高雄？賴瑞隆回應，人一定要有努力的目標與願景。他指出，當年推動演唱會經濟時，外界並不看好；舉辦黃色小鴨活動時，也曾遭質疑是否真的有效，但最終成功帶動巨型展演經濟，創下約390萬人次、10億元產值的成果。

賴瑞隆表示，從港灣IP的黃色小鴨、吉伊卡哇，到演唱會經濟，自己都是創始者，早在15、16年前就具備這樣的遠見與格局，相信未來能開創出更大的可能性。他強調，過去不論擔任立委或局長，所設定的目標幾乎都有做到，「所以泰勒絲不是沒有機會的，如果我當選有8年的時間。」

