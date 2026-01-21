「賴清德不如高市早苗有GUTS！」王鴻薇酸：若解散國會他也不會下來重選

藍白立委發起對總統賴清德的彈劾案，賴清德昨（20）日明確表示不會出席審查會。立法院今（21）日召開全院委員會，審查賴清德彈劾案。對此，國民黨立委王鴻薇指出，日本首相高市早苗賭上首相大位，解散眾議院重選；反觀我國，如果解散國會，賴清德卻不會重選，「因為他躲在憲政體制的保護傘下」。

王鴻薇今（21）日臉書以「賴清德不如高市早苗，不敢重選沒有GUTS」為題發文表示，今日是賴清德彈劾案全院委員會審查，很遺憾，賴清德不願意面對民意的檢視，還自己當大法官說違憲，不敢前來躲在他的總統府。好幾個民進黨的委員在台上，蒼白無力幫賴清德護航，甚至綠委鍾佳濱搬出了昨日宣布解散國會的日本首相高市早苗，來嗆立法院不敢接受民意檢視，「鍾佳濱話說的這麼滿，但是恐怕酸的全是賴清德。」

廣告 廣告

王鴻薇直言，高市早苗身為女性領導人，非常有GUTS（勇氣），願意賭上首相職位跟政治生命負起責任，因為解散國會，高市她自己也要重選，「但今天我國若解散國會，賴清德根本不會下來重選，因為賴躲在憲政體制保護傘下。」

王鴻薇提到，同樣是面對國會少數賴清德，自己發起大罷免，卻扭扭捏捏，不敢承認，選前大喊「打掉雜質」，大敗之後就改口「國人要休養生息」；選前說都是「公民發起」，選後被民進黨團總召柯建銘爆料每周都開會監督進度。

王鴻薇指出，尤其32：0後新的民意產生，「賴清德現在還敢提倒閣？還敢要解散國會？這到底是什麼小丑行為？」她感嘆，同樣是為了獲得國會多數，當高市賭上首相跟政治生命對賭時，賴清德不論是大罷免、還是想倒閣，通通都是躲在後面，不用負責，「拿賴清德比高市早苗，確實太羞辱高市了」。

更多風傳媒報導

