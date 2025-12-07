賴清德不改國號「中華民國」凝聚台灣 鄭麗文：盼下架台獨黨綱

國民黨主席鄭麗文。（資料畫面）

總統賴清德昨（6日）出席活動致詞，提及民進黨保留「中華民國」國號，是為了團結台灣，且台灣主權獨立，沒有另行宣布獨立的必要，對此，國民黨主席鄭麗文今（7日）則回應，盼賴清德「下架、廢除台獨黨綱」，還說朝野政黨一定會就此團結一致。

賴清德昨（6日）天出席「『自由中國』的遺產與當代民主的試煉」論壇，致詞時他表示，民主運動前輩雷震希望改國號，但民進黨執政以來從未更動，目的就是維繫台灣最大共識，「中華民國」這名字也寫在憲法裡，且台灣是主權獨立國家，沒有必要另行宣布獨立，訴求盡可能團結台灣社會。

對此，鄭麗文今（7日）回應稱，身為國家元首，對於重大國家定位應穩定清楚，而非策略性不斷變化，會造成社會困擾，同時她也建議，誠摯希望賴清德「乾脆下架台獨黨綱、直接廢除台獨黨綱」，鄭麗文認為，相信朝野政黨一定會就此願與賴總統為了中華民國的未來團結一致。

內政部長劉世芳今出席活動時則表示，一般社會大眾行走在世界各地時，「就是台灣人」，很多支持者會認為台灣是主權獨立的國家，她也附議賴清德，「而現在的國號就叫中華民國」。





