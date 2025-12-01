賴清德不滿意度53.3% 連續五個月過半

▲《美麗島電子報》今（1）日公布11月國政民調，調查顯示，民眾對總統賴清德的滿意度為40.9%，比上月微增0.8個百分點，而不滿意度則維持53.3%，顯示不滿意賴清德執政者已連續5個月超過半數。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 《美麗島電子報》今（1）日公布11月國政民調，調查顯示，民眾對總統賴清德的滿意度為40.9%，比上月微增0.8個百分點，而不滿意度則維持53.3%，顯示不滿意賴清德執政者已連續5個月超過半數。在信任度方面，42.3%的民眾表示信任，48.1%不信任。本次民調未能回到7月大罷免投票前的水準，不滿意度仍高出滿意度12.4個百分點。

民調的交叉分析顯示，民眾對賴清德的信任度出現顯著分歧。在高屏、70歲以上、國小以下學歷及泛綠民眾等群體中，超過半數信任賴清德，呈現年齡層愈高、學歷愈低者愈信任的趨勢。相較之下，男性、專科以上學歷、泛藍及中立民眾，以及20至29歲與40至59歲族群等，則超過半數傾向不信任，學歷愈高者亦相對愈不信任賴清德。

針對國防預算議題，本月有高達75.6%的民眾認為明年國防相關經費佔政府總預算約3分之1的比例「太高」。這群認為國防預算太高的民眾中，有75.6%表態不信任賴清德。反之，認為國防預算佔比「剛好或太低」的民眾中，則有超過57%信任賴清德，顯示國防預算佔比與總統信任度有高度相關。

在兩岸議題方面，認為兩岸已無必要維持以往九二共識的民眾中，有72.6%信任賴清德。而認為兩岸並非同屬一中的民眾，也有55.7%表達信任。此外，在行政院施政評價部分，民眾本月對院長卓榮泰的滿意度為39.5%，比上月增加2.0個百分點；不滿意度為43.8%，比上月減少1.5個百分點，已大致接近罷免投票前的評價。

本次民調由美麗島電子報委託執行，委託單位為《美麗島電子報 》，並由政治民調專家戴立安負責問卷設計與數據分析，同時委託《畢肯市場研究公司 》執行電訪工作。調查範圍涵蓋全國22個縣市，受訪對象為設籍於調查區域、年滿20歲的民眾，調查時間為2025年11月24日至26日，採用電腦輔助電話訪問（CATI）方式執行，此次民調共成功完訪1079份樣本，其中住宅電話701人、行動電話378人，於95%信賴水準下抽樣誤差最大值為±3.0%。

