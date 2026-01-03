賴清德不演了？20綠委連署修兩岸條例 更名「台灣與中華人民共和國」

賴清德總統上任一年多來，民眾對其兩岸政策的觀感急遽惡化。身為賴系子弟兵的綠委林宜瑾今又拋出震撼彈，表態提案將「兩岸人民關係條例」法律名稱改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》外，也刪除原條文中「國家統一前」以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，使各法條進一步符合於基本事實。

林宜瑾拋震撼彈，表態提案將「兩岸人民關係條例」法律名稱改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》。（圖取自林宜瑾臉書）

林宜瑾今天（3日）在臉書發文表示，台灣中國一邊一國不是句口號，兩岸分屬兩國這個概念本身，就是國際級的基本常識。昨日上午自己完成了修法連署，希望透過法律明定，台灣與中華人民共和國間對等的國與國關係。此項作為，除了彰顯我國反侵略、反殖民、反對台海問題內政化之外，更是一次相當重要的國際表態，我們要讓台灣的民主盟友們知道，雖然藍白在國會亂政，但「親中賣台」絕非我國主流民意。

廣告 廣告

林宜瑾更指出，面對藍白擋軍事預算、擋國家總預算、擋國安法案，自己深深感受到，身為民進黨立委有比起以往更強的義務，運用立法及修法職權，反侵略、反殖民、反台海問題內政化。也因此在藍白兩黨攜手摀住台灣人的嘴，不讓他們對中國大陸軍演發出不平之鳴的同一時間，自己在立法院內來回奔走，親自邀請委員同僚們連署對《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（「兩岸人民關係條例」）的修法提案。

圖取自林宜瑾臉書。

林宜瑾強調，台灣與中華人民共和國本就分屬兩國，且台灣未有一天受中華人民共和國統治，這些都是國際級的基本常識。然而，我國部份法律卻昧於如此事實，至今以一廂情願的幻想世界觀規範兩國關係，「兩岸人民關係條例」就是一例。

此外，林宜瑾更指出，自己除了提案將法律名稱改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》外，也刪除原條文中「國家統一前」以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，使各法條進一步符合於基本事實。

延伸閱讀

比北部還冷！高雄、台南罕見低溫 鄭明典：應該是第一次

魂留2025！高雄男跨年前失聯 警尋獲已陳屍車內

蔣萬安拚連任從起家厝出發了 今年首場與里長有約從中山區固樁