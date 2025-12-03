賴清德不願台南市長交棒陳亭妃？ 林俊憲：總統希望候選人操守好、對黨忠誠

立委林俊憲3日直言，對手陳亭妃在忠誠度上受質疑，過去在台南市有兩次議長選舉跑票叛黨事件。（圖／林俊憲辦公室提供）

民進黨台南市長選戰日益升溫，立委林俊憲今（3）日指出，總統賴清德更希望台南候選人是一個操守好、對黨忠誠的人，而自己的對手陳亭妃過去在台南市兩次議長選舉跑票叛黨，對民進黨在地方是非常大的傷害，所以只有自己代表民進黨參選，才可以團結。

林俊憲指出，賴總統當然希望台南能夠提一個最強的候選人，那什麼叫最強的候選？不是靠國民黨介入民進黨初選，去灌他的民調數字，因為這樣的候選人，如果是其他政黨來介入民進黨的初選，那麼等到大選以後，那些其他政黨，例如像藍白的選票就一定會跑掉，也就是說國民黨要操作的是希望介入民進黨初選，讓民進黨提一個看起來初選會贏，但是絕對會輸掉大選。

林俊憲續指，賴總統更希望提一個操守好、過去對黨忠誠的人，而不是像自己的對手陳亭妃、郭信良，在台南市兩次議長選舉跑票叛黨，更不用說當時的賴總統是市長，在台南市非常瞭解這些事情發生的相關情況。為什麼會有二十幾位議員支持自己，是因為他們都深惡痛絕當年在台南發生的陳亭妃、郭信良所策動的兩次議長選舉跑票叛黨的事件，這個對民進黨在地方是非常大的傷害，所以只有自己代表民進黨參選，才可以團結。

林俊憲強調，絕大多數民進黨力量才有機會贏得大選，自己以外有三位立委的支持，為什麼會形成這樣一個穩定多數團結的台南隊？主要就是大家有比較共同的目標：第一，對黨的忠誠度；第二，對於未來的市政發展，大家有比較多的溝通，在價值認同上比較接近。這樣的一個候選人才是未來民進黨需要的，也一定是老市長賴總統認為最好的台南政府候選人。

