賴清德世界人權日強調：民主台灣不走回頭路 抵抗威權守護區域和平

總統賴清德今天出席「2025年世界人權日典禮」強調，台灣是以人權立國的國家，絕對不走回頭路。民主是台灣唯一的方向，將堅守和平、人權與法治的價值，與世界上民主夥伴攜手抵抗威權入侵，守護區域和平穩定，促進世界繁榮發展。

「2025年世界人權日典禮」6日上午於國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區舉行，總統賴清德（圖）出席致詞，感謝政治受難者前輩對台灣民主的付出。（中央社）

賴清德上午至國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區出席「2025年世界人權日典 禮」，他致詞指出，希望藉由這項典禮向人民報告，向受難者前輩說明與承諾， 絕對不允許任何人、任何勢力包括外來威權勢力，讓台灣退回去過去沒有民主、自由的時代。絕對不允許台灣社會發生過去那種慘痛的情形，政府一定會認真打拚，讓國家更安全、民主更深化、人權更落實，避免過去所遭受的一切。



賴清德說，台灣曾經戒嚴38年之久，很多人被當時的威權政府迫害、抹黑、失去自由、家庭破碎、被抓、被關甚至失去寶貴生命，這段歷史絕對不能忘記，但因為有各位前輩始終保持對自由民主的信念，台灣才有辦法一步一步走出威權陰影，走向今天民主的社會。

「2025年世界人權日典禮」6日上午在國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區舉行，總統賴清德（前中） 出席，入場時和政治受難者前輩們握手致意。（中央社）

賴清德指出，這麼多年來，前總統陳水扁、蔡英文直到現在，政府都依照國際人權標準，系統性推動相關工作，他並提到未來會依照3大方向繼續打拚。



第一，調查真相還原歷史。總統說，只有真相才能讓社會和解，以歷史為鑑才能避免走向過去錯誤的路。7年前，他擔任行政院長期間參加國家人權博物館成立典禮，正式邁出轉型正義重要的一步。這麼多年來，台灣繼續前進，上個月國家檔案館正式開幕，創下轉型正義重要的一步。



賴清德並表示，今年6月，國安局已經移送將近5萬件政治檔案的目錄，並將在明年2月份移轉至國家檔案館，還原戒嚴時期政治事件的真相，未來政府會落實政治檔案的開放，並結合學界、民間的力量，在真相的基礎上，團結國家人民讓歷史傷痕能夠化作台灣前進的力量。



第二，保存記憶。歷史是爭取自由最重要的教材，會繼續推動不義遺址的保存與人權博物館的建設，將在地歷史記憶納入學校的課程中，讓年輕的一代可以理解台灣的歷史，更加可以珍惜好不容易得來的民主。



第三，恢復受難者的清白與尊嚴，這是國家一定要做的工作，到目前為止，權利回復基金會已經核發超過4000份名譽回復證書，金錢無法彌補各位前輩失去的青春與自由，核發名譽回復證書是代表國家願意承認過去的錯誤，也願意承擔責任，政府會繼續努力，讓更多受難者與家屬能夠回復名譽與尊嚴。

總統賴清德（中西裝者）6日上午至國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區出席「2025年世界人權日典 禮」，入場時向眾人揮手致意。（中央社）

賴清德說，要讓2300萬人可以安心生活，國家安全是最基本的前提，只有守住國家安全，才能真正守住這塊土地上每個人的人權與自由。轉型正義不是過去式而是現在式，更關係台灣要成為怎麼樣的國家，接下來，會引導各部會與民間團體合作，運用促進轉型正義基金推動各項人權以及轉型正義的工作，彌補威權統治所遺留的傷害，強化台灣民主的根基與韌性。