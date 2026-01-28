賴清德中執會細數政績大讚卓內閣：一個會做事的團隊

賴清德大讚卓榮泰 會做事。民進黨提供

民進黨今中執會，據轉述，身兼黨主席賴清德總統會議快結束前跟與會者心情分享，細數這一年多來的天災、豬瘟、台美關稅到政策，也一口氣提到多位政務委員，大力讚揚行政院長卓榮泰率領的團隊，並強調卓率領的內閣，是一個會做事的團隊。

據轉述，賴清德稱讚行政院院長卓榮泰的內閣，「我們是ㄧ個會做事的團隊」，從之前的台南、花蓮的風災、台中的豬瘟、台美關稅等相關的事件，包括陳金德、季連成等多位政委，可以看到卓院長率領的團隊是真的是會做事的團隊。

他說，還包括政府所做的老農津貼、國民年金提高，其實都是民進黨的努力，因為聽到這些都是地方很想要的，民進黨就努力做，「地方反應，我們也有收到」，這個是為了這個整體台灣的社會安全，也希望在場中執委們，把卓榮泰院長這個做事的團隊，做出的好政績，多多廣為宣傳。

