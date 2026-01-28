賴清德中執會點名陳金德、季連成、鄭麗君讚「卓內閣是會做事團隊」：地方想要、民進黨努力做！

台美對等關稅近日敲定國人掌聲連連，據轉述，民進黨主席賴清德今（28）日在中執會指卓榮泰內閣是「會做事的團隊」，並點名政委陳金德、季連成、副院長鄭麗君等人處理諸多事情，還有近日提高老農津貼等，「都是地方想要，民進黨努力做」，希望中執委多宣傳好政績。

根據與會人士轉述，賴清德今日在中執會結束前表示，行政院卓榮泰院長率領「會做事的團隊」，從前陣子政委陳金德處理台南風災、政委季連成處理花蓮震災、行政院副院長鄭麗君處理台美對等關稅、還有台中豬瘟等事件，可以看到卓榮泰團隊很會做事。

賴清德並說，最近政府所做的提高老農津貼、國民年金，「都是地方想要、民進黨努力做」，這是為了整體台灣社會安全，也希望在場中執委們把卓榮泰院長「會做事」的內閣好政績多多宣傳。

