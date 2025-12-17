賴清德中常會火力全開狂轟中國與藍白 為黎智英與岩崎茂發聲

民進黨召開中常會後記者會，由發言人韓瑩進行轉述。（圖片來源／胡智凱攝影）

府院本週拍板「不副署」之後，民進黨本（17）日召開中常會，黨主席暨總統賴清德左批中國無理制裁黎智英與岩崎茂，右批在野黨傷害台灣民主體制、弱化中央財政與國家防衛實力，可謂是火力全開。

此外，民進黨發言人吳崢本日亦抨擊國民黨推出「貪污五法」，認為國民黨立委無視社會觀感，強行表決，將爭議法案一一送交委員會審查，呼籲應立即撤回這些法案，讓國會運作回到社會期待。

廣告 廣告

賴清德批中國制裁黎智英與岩崎茂「無理行徑」

賴清德本日於中常會發表致詞稱，上周國際人權日剛過，大家都知道人權是全球普世價值，近日中國對香港壹傳媒創辦人黎智英先生，以所謂的國安法定罪，以及對行政院政務顧問日本前統合幕僚長岩崎茂先生實施制裁。

賴清德痛批，中國的無理行徑不但違反國際人權規範，更不符合國際法精神，在在顯見中國對自由人權的侵害，已經到無以復加的地步，也凸顯企圖形塑寒蟬效應，阻擋國際對台灣的支持。

賴清德批在野黨「傷害台灣民主體制」

面對來自中國的嚴重威脅，賴清德表示，我國會持續與友盟夥伴密切合作，守護台灣的民主自由與安全。他並強調，國內不同的政黨可以競爭，但一定要團結，唯有團結壯大台灣，才能以力量維護台海和平。

賴清德話鋒一轉稱，看到過去1年多來，藍白政黨主導的立法院，不惜傷害台灣的民主體制，透過強推財政收支劃分法、反年金改革、國籍法、離島建設條例等濫權修法，弱化中央財政與國家防衛實力。

「不論是執政團隊提出的覆議、釋憲，或者由我召集的院際協調以及國政茶敘，就是希望立法院回到憲政體制內，推動合憲法案、團結捍衛國家、守護人民」，賴清德批：「令人遺憾的是，立法院的藍白在野聯盟卻不願意實質審議，反而立即強行表決，他們更強修憲法訴訟法直接凍結憲法法庭運作，讓權力分立的制度搖搖欲墜。」

賴清德指示全黨向人民說明「不副署」

賴清德接著表示，台灣是民主憲政國家，也是憲法優位的國家，各憲政機關都要在合憲基礎下團結合作、推動國政，確保國家的民主體制永續發展。他強調，民進黨繼承許多前輩的信念，不讓辛苦建立的民主憲政受到破壞，不能夠讓改革走回頭路。

賴清德說，他和執政團隊必須全力維護憲政體制、守護國家、保護人民，所以對於在野黨強行通過的財劃法版本，行政院長依據憲法賦予的權利不予副署，這是為了維護民主憲政，希望朝野都能夠思考，如何共同合作，提出對國家最有利的政策法案。

最後，賴清德指示，當前的憲政情勢需要全體黨公職全力支持和協助，用各種方式向全國人民說明，執政團隊是為了維護憲政秩序，維護國家與全民福祉，而作出不予副署的決定，這不是為了哪個政黨的利益，而是為了台灣的生存，為了子孫的未來，目的是要堅守憲政底線，守護大家珍愛的日常生活。

綠批藍推出「貪污五法」，吳崢：應立即撤回

近期國民黨立委提出多項修法，民進黨發言人吳崢指出，外界將之統稱為「貪污五法」，內容涉及廉政制度與選舉公平，影響深遠。吳崢細數：

第一，立委陳玉珍提案修正《立法院組織法》，企圖護航涉貪同黨立委顏寬恒，將原本應專款專用的公費助理經費，變成立委可支配款項，甚至無須檢據核銷，嚴重侵害助理權益； 第二，另案修正《地方民意代表費用支給條例》，同樣放寬地方民代助理費使用規範，讓助理費可被任意挪用，公帑透明與監督機制蕩然無存； 第三，陳玉珍再提案修正《公職人員選舉罷免法》，放寬社會已有高度共識的「排黑條款」，讓判刑確定、仍在緩刑期間的犯人也能參選公職，衝擊公平選舉的價值基礎； 第四，立委林思銘提案修正《總統副總統選舉罷免法》，主張尚未正式登記為候選人前，連署階段的賄選行為不需處罰，形同替買賣連署書行為開後門； 第五，立委游顥提案修正《不當黨產條例》，企圖替法院認定的國民黨附隨組織「救國團」解套，讓不義黨產不必歸還國家，形同國庫通黨庫。

吳崢強調，在全民厭惡貪污、期待廉政的此刻，國民黨立委卻無視社會觀感，強行表決將爭議法案一一送交委員會審查，行徑令人遺憾。他並呼籲，提出「貪污五法」的陳玉珍、林思銘、游顥，以及幕後主導的傅崐萁與相關連署立委，應立即撤回這些法案，讓國會運作回到社會期待。

高雄、台南、嘉義初選政見會時程出爐

本日中常會上，秘書長徐國勇亦報告高雄市、台南市、嘉義縣的初選進程，其中台南市長初選政見發表會規劃是在12月27號，晚上8點到9點30分，由三立電視台承辦；高雄市長初選政見發表會規劃在1月3號，下午2點到4點，由民視電視台承辦；嘉義縣長初選政見發表會規劃在1月4號，下午2點到3點，由民視電視台承辦。

(原始連結)





更多信傳媒報導

德國總理直言西方將「擊退」違反停火協定的俄軍 歐洲擬領導駐烏維和部隊

謝國樑來訪雙方談都市計畫 侯友宜：基隆捷運開發讓基隆主導

印度媒體揭露：蘋果第一次和印度半導體公司談當地組裝與封裝晶片

