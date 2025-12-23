賴清德主持全社會防衛韌性委員會第6次會議，盼全民培養因應挑戰的韌性，展現團結的臺灣精神。（圖／截自總統府直播）

賴清德總統今（23）日下午主持「全社會防衛韌性委員會第6次委員會議」時表示，臺灣精神就是團結精神。面對重大天然災害、中國對臺灣及印太區域的威脅持續加劇，將持續結合中央和地方、政府和民間的力量，整合制度、政策和資源，確保政府及社會緊密協作，讓社會韌性建構更擴大、更全面，並鼓勵國人積極參與民防工作，共同強化臺灣因應挑戰的韌性。

賴清德強調，臺灣要全力發展國防產業、強化國防力量，向世界展現守護國家及維持現狀的堅定決心，防衛韌性除了軍事上有所準備、社會制度有所強化、基礎建設有所提升，更重要的是全民意識的培養，期盼全民一起強化因應挑戰的韌性，讓臺灣在全球民主防衛網絡扮演不可或缺的角色。

賴清德表示，總統府「全社會防衛韌性委員會」今天舉行第6次會議。從委員會成立以來，我們採用多元的形式來進行會議。包括在總統府舉辦中央與地方的桌上推演、在臺南市辦理實地演練，另外也舉辦了國際論壇；今天下午則是進行了韌性共識工作坊。

賴清德指出，他在第1次委員會議特別強調，「全社會防衛韌性委員會」是「行動委員會」，也不會拘泥於固定形式。要結合中央和地方、政府和民間的力量，落實於基層、扎根在鄰里，讓多元的專業相互交流，讓社會韌性的建構可以更擴大、更全面。

賴清德說，因此在制度、政策和資源做出許多整合，就是要確保政府和社會各界能夠緊密協作。同時，和國際友盟國家積極交流，讓臺灣在全球民主防衛網絡扮演不可或缺的角色。

賴清德表示，在今天的會議將會由內政部、經濟部、農業部、衛福部，以及數發部報告「民力訓練暨運用」等五大主軸的執行成果，也邀請行政院季連成政委分享花蓮救災實務與策進作為。另外，在今天的韌性共識工作坊，已經邀請各位顧問和委員針對五大主軸提出策進建議，也期待稍後的會議進行更深入的交流。

賴清德提到，在會議開始前，有四點要和國人分享。第一、今年，臺灣接連遭遇幾次重大天然災害，造成民眾傷亡、基礎設施損毀；然而，我們也看到國人堅毅不屈的精神。不論是救災人員或軍方的立即投入、中央政府的迅速應變、工程人員的徹夜搶修、或是民間團體的踴躍支援，還有來自全國各地、各行各業「救災超人」的協助。這些不僅彰顯了臺灣人團結互助的精神，也真正展現「全社會防衛韌性」的力量。「我要說臺灣精神，就是團結精神」。

第二，賴清德指出，上週五發生的北市隨機襲擊事件震驚臺灣社會，也造成嚴重傷亡，事發後不論是中央、地方政府或醫療體系都積極應變。要再次強調，守護人民安全是政府最基本的責任，希望以此事件為鑑，中央和地方也能展現臺灣團結的精神，共同檢討改進並建立制度，持續提升應變能力，能夠快速因應危機，一起守護人民安全。

賴清德再指，第三、中國對臺灣、對印太區域的威脅持續加劇，企圖把「民主臺灣」變成「中國臺灣」，這是對國家主權和國家安全的嚴重威脅，更是對全球民主自由陣營的公然挑釁。

賴清德說，上個月，他在這裡召開記者會提出兩大守護民主臺灣國家安全行動方案，也宣布政府將提出為期8年、總經費1.25兆元的國防特別預算。透過直播，要再次向國人同胞說明：臺灣要全力發展國防產業、全面強化國防力量，向世界展現守護國家、維持現狀的堅定決心。

第四，賴清德表示，我們知道防衛韌性不只是軍事上有所準備，社會制度有所強化、基礎建設有所提升，更重要的是全民意識的培養。有準備，更安全。因此，政府今年出版了「臺灣全民安全指引」，並且廣為發放，就是要提供民眾面對各種挑戰的行動準則，也提醒民眾要做好各項準備提升應變能力，並且鼓勵積極參與民防工作，一起強化臺灣因應挑戰的韌性。

最後，賴清德說，要再次感謝各位貢獻專業和熱忱、投入時間與心力。在建構「全社會防衛韌性」的工作上，我們凝聚智慧、形成共識，推動更具體、更務實的行動方案。這份成果不僅屬於委員會，更屬於全體國人。讓我們繼續努力，一起提升全社會防衛韌性。

