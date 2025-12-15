賴清德主持國政茶敘：合憲基礎下確保憲政體制完整
總統賴清德今天（15日）邀請行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜與考試院長周弘憲到總統府進行國政茶敘，交流115年度中央政府總預算案的審議、財政收支劃分法修法及公教年金改革等議題，雖然韓國瑜婉拒出席，但茶敘在上午10時30分照常舉行，全程採閉門形式進行。賴清德在會中強調，為維護國政推動，各部會都應在合憲基礎下進行各項法案，確保憲政體制完整。
現場最新畫面
總統府在國政茶敘會後發布新聞稿，賴清德在致詞時表示，立法院去年通過《立法院職權行使法》，由總統、行政院以及監察院提出釋憲，後經司法院大法官憲法法庭判決為違憲。之後，《憲法訴訟法》修正案凍結了司法院大法官憲法法庭，立法後續又推出許多法案，特別是近日的《財政收支劃分法》以及公教退撫法律修正案，行政院及考試院均有表達不同的意見與看法。
賴清德強調，身為總統，負有保護憲政秩序責任，也負有推動國家政策推展重責大任，本欲利用《憲法》第44條召開院際協調會，後來從善如流循立法院長韓國瑜建議改為院際茶會，雖然韓國瑜還是沒有辦法出席，但茶會仍要順利進行，因此特別感謝行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、考試院長周弘憲及副院長許舒翔共同參與。
在與會者綜合發言後，賴清德再次感謝他們出席與交換許多意見。
賴清德並表示，為促進院際之間溝通協調、維護國政推動的順利進行，針對立法院的《財政收支劃分法》及通過的各項法案，行政院、考試院及相關部會都應在合憲基礎下進行，確保憲政體制完整，這是最主要的目標。
賴清德也請考試院務必多加考慮，運用何種方式最能保障公務人員權利義務，讓軍公教退休制度可長可久，這是考試院職責所在。
總統府在新聞稿說明，今天參與茶敘的首長包括行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲、行政院副院長鄭麗君、考試院副院長許舒翔。副總統蕭美琴、總統府秘書潘孟安及副秘書長鄭俊昇也在座。
責任主編：于維寧
