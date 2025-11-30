賴清德主持雲林百億醫療大樓動土 喊話「中央全力支持」

賴清德總統(中)主持台大雲林分院虎尾院區二期醫療大樓工程動土典禮。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕規劃多年台大雲林分院虎尾院區第二期醫療大樓工程，是縣內史上最大規模醫院擴建計劃，投入經費上看129億元，今(30)日上午隆重舉辦開工動土儀式。總統賴清德出席主持並期許，二期大樓完工後可成為醫療燈塔，而現在院方面臨工程預算不斷增加，中央一定全力支持。

動土典禮由賴清德總統主持，雲林縣長張麗善、立委劉建國、張嘉郡、丁學忠、許宇甄、中央畜產會董事長蘇治芬、台灣大學校長陳文章等人出席參與。

台大雲林分院長馬惠明表示，因雲林縣醫療量能不足，虎尾院區新醫療大樓從2016年啟動規劃，初期工程總經費65億元，因疫情及物價上漲衝擊，調至99.6億、至今總經費達129億元，目前除有11.48億元醫療設備由中央買單，後續117億多工程費用，由中央、雲林分院台大總院共同負擔。

馬惠明指出，新醫療大樓規劃地上10層、地下3層，病床數提供531床，新大樓更將新增複合式手術室、加護病房、急診重症處置空間與研究教學區域等，甚至以後疫情時代醫療為設計核心，規劃訪客、醫護、感染、污物、急診與物流等六大分流動線，增加負壓與隔離病房，同時導入醫療服務機器人、智能運補系統及管理功能，大幅強化院區醫療量能。

馬惠明指出，二期醫療大樓預計2029年完工，屆時雲林分院斗六、虎尾院區合計總病床數將達1477床，躋身醫療中心等級規模，鄰近雲林縣市的民眾都可以受到照顧。

張麗善表示，雲林鄉親等候已久，感謝中央大力支持與經費挹注，期盼未來能有更多醫療醫院進駐雲林；劉建國表示，期待更多病患在醫療資源提升後，不再需要舟車勞頓，也期許台大雲林分院可成為中部醫療重要支點；張嘉郡表示，感謝台大雲林分院對於地方的付出，祝福工程順利進行，早日造福鄉親。

賴清德表示，在成大醫院擔任住院醫師時，常接到來自雲林鄉親因重大急症送到醫院急診，對於雲林家屬來回奔波感到不捨，期許這座醫療大樓完工後，可成為雲嘉南醫療燈塔，為雲林及周邊縣市鄉親健康帶來重大貢獻，而工程經費不斷上漲，再次強調「中央一定全力支持」。

賴清德總統(中)主持台大雲林分院虎尾院區二期醫療大樓工程動土典禮。(記者李文德攝)

對於工程經費因物價波動上漲，賴總統強調中央全力支持。(記者李文德攝)

