賴清德也笑了！ 幫蔡易餘披「客製化」競選背帶竟卡住

身兼民進黨主席的總統賴清德為民進黨嘉義縣長被提名人蔡易餘披上彩帶。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 民進黨今（21）日召開高雄市長、台南市長、嘉義縣長提名記者會，嘉義縣長翁章梁秀出立委蔡易餘 60 公斤時候的照片，並稱讚蔡是個非常具有行動力的民意代表。高雄市長陳其邁則說，立委賴瑞隆歷練完整，是能延續城市轉型成果、擦亮民進黨執政招牌的最佳人選。台南市長黃偉哲則說，立委陳亭妃將承接歷任市長累積的施政基礎，成為台南首位女市長。

民進黨今下午召開嘉義縣長、台南市長、高雄市長記者會，包括總統暨民進黨主席賴清德、民進黨秘書長徐國勇、陳其邁、黃偉哲、翁章梁、賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘等人與會。有趣的是，賴清德在幫蔡易餘繫上競選背帶時一度「卡卡」，也讓賴忍不住笑說，「這已經是最長的了」；蔡則說，「這有客製化過。」

翁章梁一開始就秀出蔡易餘 60 公斤時的照片，並說，他經常笑蔡為什麼體重這麼重，實際上，蔡是個非常深耕基層的民意代表，每天幾乎就是回到地方，然後跟選民在一起。他說，蔡這樣 10 年累積下來，就是個靈活的胖子，但也是個非常具有行動力的民意代表。

翁章梁說，嘉義正處於關鍵轉型期，未來十年將是「黃金十年」，蔡易餘是最能承接縣政、帶領嘉義持續進步的人選，期盼縣民全力支持。

蔡易餘表示，獲得提名不只是榮耀，更是責任的開始。他指出，嘉義將以農業為根本、工業為動能、科技為引擎，並以觀光再加分，全面推動產業升級與地方建設。同時，他也將延續翁章梁的施政基礎，接力轉型、再加速度，強化縣府與鄉鎮市合作，加速落實對人民的承諾。

身兼民進黨主席的總統賴清德和民進黨高雄市長被提名人賴瑞隆、台南市長被提名人陳亭妃和嘉義縣長被提名人蔡易餘在記者會中呼喊凍蒜口號。 圖：張良一／攝

陳其邁指出，南台灣正站在產業與城市轉型的關鍵節點，高雄、嘉義、台南共同構成引領台灣前進的重要科技廊帶。他強調，賴瑞隆歷練完整、最了解高雄，是能延續城市轉型成果、擦亮民進黨執政招牌的最佳人選。

賴瑞隆說，他今天向市民許下「四個第一」承諾：第一，團結第一：用最謙卑、最開放的態度向各界請益，團結戰友、團結市民、團結所有為高雄打拚的人；第二， 專業第一：匯聚「大團隊」與所有關心高雄的朋友，共同擘劃未來願景；第三，市政第一：秉持從政初心聚焦市政第一，為高雄全力以赴，捍衛市民權益、爭取建設不停歇；第四，高雄第一：未來的每一個決策選擇，都將以高雄的利益為優先。

民進黨台南市長被提名人陳亭妃向身兼民進黨主席的賴清德總統握手致意後，走向攝影位置。 圖：張良一／攝

黃偉哲表示，民進黨透過初選機制，選出最適合地方發展的候選人，這正是民主政治的核心價值。陳亭妃將承接歷任市長累積的施政基礎，成為台南首位女市長，帶領台南持續成長，邁向新的城市高峰。

陳亭妃指出，感謝賴清德主席與歷任市長為台南奠定的基礎，也將延續黃偉哲市長的施政精神，進一步擴大支持力量。她感謝從政 27 年來市民一路相伴與支持，未來將延續民進黨執政的建設成果，讓市政更貼近民意、讓人民更有感，為台南開創新局。

