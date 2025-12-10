賴清德二刀流同框青棒選手展現百億圓夢成果

小球員送道奇隊主場球衣給賴清德。（擷取自賴清德YT）

總統賴清德啟動「青年百億海外圓夢基金」訪視行程，並推出YouTube系列節目《追夢事務所》。第二集「強棒出擊築夢全壘打」聚焦18位來自全台各地高中青棒選手，前往美國進行14天見習，深入大聯盟、小聯盟球隊及運動科學訓練基地，從體能、技術、防護到數據分析與賽事營運全面取經，返台後分享收穫。





節目中賴清德身穿棒球衣現身與小球員交流，勉勵「無論場上或幕後都是英雄，國家都會支持你們」，並親自上場打擊、投球，展現「二刀流」身手，現場氣氛熱烈。談到喜愛的投手Musgrove與達比修有時，賴清德幽默稱「我前兩天才碰到他」，隨即笑說是玩笑話，逗得小球員們大笑。

選手也分享此行觀察與目標。內壢高中黃小宸在天使小聯盟見習後勤運作，盼成為女性棒球先行者；新竹高中李育昇比較台美應援差異；平鎮高中王麒翔、成功高中許鈞翔對運科應用印象深刻；成功高中黃湛閎則立志提升台灣運動員教育與培育環境。影片尾聲球員致贈道奇主場球衣，賴清德感謝之餘也期許青年持續追夢。