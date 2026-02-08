賴清德五度造訪台中 何欣純：有信心贏回台中

立委何欣純會後強調，總統很關心台中選情。（馮惠宜攝）

賴清德總統8日再到台中與黨公職便當會，這也是他在短時間內五度造訪台中，立委何欣純會後強調，總統很關心台中選情，面對媒體詢問是否「台灣隊」與「台中隊」已在整合，何展現自信直言：「有信心拿下台中、贏回台中！」

已獲民進黨提名參選下屆台中市長的何欣純表示，總統非常關心台中選情，此行特地與地方黨公職座談，就是為了深入了解基層問題與黨員心聲。她強調，「我們是團結的台灣隊與台中隊。她指出，未來的台中市需要發揮新氣象，對於贏回市長寶座，她表示非常有信心，認為一定能為市民帶來更好的發展。

她坦言，目前中央好的政策與地方感受之間存在「宣傳落差」，黨公職必須檢討改進，讓政府的配套措施真正落地，讓民眾對政府的照顧「有感」。

另，針對國民黨內部近期關於市長提名時程的爭議，包括台中市長盧秀燕與國民黨主席鄭麗文隔空喊話；何欣純表示，總統未談及這部分，她也不便對他黨提名規則做評論，但許多市民反映，藍營內部的糾紛看起來完全是基於政黨自身利益的「政治算計」，給予社會的觀感極差，國人真正關心的是如何讓台中、讓台灣更好。

