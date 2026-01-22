賴清德今年有望過境美國？林佳龍鬆口相關規劃：做好準備「這時對外宣布」

中美洲國家宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）將於1月27日正式就職，美國媒體《華爾街日報》先前報導，台灣總統賴清德可能出訪宏都拉斯並藉此過境美國本土，但外交部日前表示，我國目前為止還未收到宏都拉斯方面的邀請。外交部長林佳龍今（22）日接受媒體專訪時進一步表示，他和賴清德27日都不會到宏都拉斯，但有關賴清德今年出訪計畫，外交部都有在一一安排。

美國總統川普（Donald Trump）預定將於4月再度與中國國家主席習近平會面，而賴清德上任迄今尚未過境美國本土，且在2024年底進行「繁榮南島智慧永續」之旅，訪問我國太平洋友邦帛琉、吐瓦魯、馬紹爾群島並過境美國夏威夷後，賴清德2025年並未有出訪行程。值此之際，2023年與我斷交的宏都拉斯，其新任總統阿斯夫拉將於27日就職，而阿斯夫拉曾表態要與台灣恢復邦交，《華爾街日報》日前報導，賴清德有意出訪宏都拉斯出席阿斯拉夫就職典禮，並藉此行過境美國本土。

不過，總統府發言人郭雅慧日前直言，相關報導純屬臆測；外交部拉丁美洲及加勒比海司副司長盧朝睿則說，由於我國跟宏都拉斯目前沒有邦交關係，我國還沒有收到宏方邀請。林佳龍今日接受廣播節目《POP撞新聞》專訪期間開玩笑道，自己的行李隨時都準備好，但在農曆年節前，國內還有總預算等事務要處理；被問到賴清德目前是否還沒有要出國？林佳龍回答，「對」。​

林佳龍：宏都拉斯新政府上任後，台宏關係會有進一步發展

有關我國與宏都拉斯關係，林佳龍指出，阿斯拉夫27日才正式就職，屆時新政府才有權力處理外交事務，尤其現任、與我國斷交的總統卡蕬楚（Xiomara Castro）政府交接也不完整，因此一切都要等到27日之後才會比較明朗。不過，阿斯拉夫已去過華府並與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）會晤，競選期間也喊出未來宏都拉斯外交的3個重要盟邦，分別是美國、以色列和台灣。

林佳龍分析，阿斯拉夫政府已有整體外交政策，台灣是其不可或缺的一環，因為台灣過去在宏都拉斯其實帶來非常多效益，現在外交部又在推榮邦計畫，宏都拉斯肯定也有看到我國在其鄰國瓜地馬拉、貝里斯等友邦國家的成果，再加上美國很積極地回西半球的政策，「我相信這諸多的主客觀因素，在1月27日之後，那我們當然是可以期待台灣跟宏都拉斯的關係，會有一些進一步的發展。」

林佳龍提到，我國跟宏都拉斯斷交才過3年，其實很多人脈都還在，互動也都還很熱絡；另一方面，我國目前12個邦交國都很穩固，榮邦計畫也確實讓友邦國家可以有更好的發展，與中國一帶一路等計畫有很大不同，最具代表性的就是帛琉跟南美洲友邦巴拉圭，兩國總統在國際上都「發自內心」地替台灣執言，因為榮邦計畫真的為兩國帶來國家發展希望，更讓周邊國家感到羨慕。

賴清德今年有出訪計畫？林佳龍：外交部都在一一安排

被問到賴清德今年度出訪友邦的相關計畫，林佳龍則說，賴清德上任第一年去了南太平洋友邦，而另外9個邦交國，外交部都在一一安排，但也要看適當的時機，除了國是訪問，若有慶典、典禮等他國政要也會到場的機會，效能當然就會更好，「所以我們也確實有規劃」。​

至於外界關心的賴清德過境美國一事，林佳龍說，外交部當然就是做好準備、水到渠成，「因為我們很多邦交國在拉丁美洲，那過境美國也是很自然的事情，不過還沒有到說要決定哪一個國家、什麼時間，但是我們都會持續做好規劃，有什麼決定會由總統府來對外宣布」。

