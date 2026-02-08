賴清德今年第四度來台中 何欣純：決戰中台灣

民進黨中市長參選人何欣純(中)在市議員江肇國(右)與黃守達(左)的陪同下至向上市場拜票。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕總統賴清德今天與民進黨的黨公職人員座談，今年已來台中市四次，是否代表總統賴清德認為台中市是此次縣市長選舉的重中之重？民進黨台中市長參選人何欣純今天到向上市場拜票受訪表示，「決戰中台灣」，總統不只常來台中，昨天去南投市，前幾天也去彰化縣，中彰投苗整個中台灣，對總統賴清德而言是重中之重。

何欣純今天在中市議員江肇國及黃守達的陪同下，至向上市場拜票，由於向上市場一向綠營支持者較多，受到攤商熱烈歡迎。

廣告 廣告

由於今天中午賴清德要到台中市跟黨公職進行不公開的座談，此為賴清德今年第四次到台中市來，為何總統一再向台中市跑？何欣純表示，總統特別關心台中市的發展，台中市事實上面臨很多問題，她很多次跟總統提到，台中市市政未來願景跟重大建設需中央跟地方一起合作，過去中央挹注很多資源在台中市。

何欣純表示，不過，台中市長盧秀燕處處針對中央，一直在說中央不支持台中，這是錯誤的，是荒謬的，總統來這麼多次，是要告訴大家他很重視台中，真的關心台中市民，很重視台中市政的發展。

何欣純更表示，當然年底的選舉中台灣是重中之重，「決戰中台灣」，不只來台中，昨天去南投市，前幾天也多次到彰化縣，中彰投苗總統都很重視，中台灣對總統而言是重中之重。

民進黨中市長參選人何欣純(中)與市議員江肇國(左)與黃守達(右)一同到向上市場拜票。(記者蘇金鳳攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

民進黨台中市長選戰局勢看漲 賴清德今再與黨公職座談

布局中台灣！賴清德明與台中地方黨公職「便當會」

賈永婕喊要林宅血案真相 監院報告揭：情治單位自導自演台獨內鬥

自由說新聞》海鯤號潛航測試告捷打臉藍委們！郭璽嗆她頻擋國防預算：不知羞恥！

