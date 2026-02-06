賴清德今晚探視陳宗彥 腦溢血二度開刀傳病情仍「不樂觀」

台北馬偕醫院外科加護病房。游騰傑攝



行政院前發言人、內政部前次長陳宗彥日前疑似突發腦溢血緊急送醫，今（6）日下午於馬偕醫院進行第二次手術「顱內減壓手術」。據了解，手術是清除顱內血塊，但因受傷部位靠近腦幹，病情仍「不樂觀」，尚未脫離危險期。

手術歷時近3小時完成，家屬全程在七樓手術室外守候，術後陳宗彥被送回六樓外科加護病房持續密切觀察。據了解，手術初步完成時，家屬得知顱內血塊已清除，雖然戴著口罩，但眼神仍流露出樂觀；然而隨著麻醉退去，病情並未改善，仍呈現「不樂觀」的狀態，原因疑與此次腦溢血傷及靠近腦幹的部位有關。

廣告 廣告

此外，總統賴清德今日傍晚約6點30分私下前往醫院探視，停留約15分鐘後離開，約6點45分離開。陳宗彥曾在賴清德擔任台南市長時出任民政局長、新聞及國際關係處長，兩人關係不錯。

更多太報報導

陳宗彥最新病況曝光！傳腦溢血今二次開刀 手術已完成

陳宗彥好消息！高市議員曝最新病況 「生命暫時無慮可自主呼吸」

陳宗彥聚餐後腦溢血 醫示警「尾牙恐怖情境」：越吃越暈快送醫