賴清德今邀51綠委便當會！吳思瑤全說了：提早因應反制「這些議案」

黃于庭報導

近期立法院朝野不斷交鋒，由國民黨團、民眾黨團掌握國會多數，不僅通過爭議法案，更聯手封殺國防特別條例草案、政院版《財劃法》等，至今也未審議中央政府總預算。總統兼民進黨主席賴清德今（12）日11時50分，邀請黨籍51位立委進行便當會，擬針對爭議法案進行討論。對此，民進黨立委吳思瑤也透露會中討論內容。

吳思瑤表示，賴清德今天以黨主席身分，邀請黨籍51立委到黨中央便當會，當然會扣合最近立院違憲亂政的議案，也包括已經通過，但行政部門窒礙難行的法案；此外，藍白有可能即將食髓知味，用逕付二讀，沒有討論直接表決，造成國家更大的制度毀壞，各項社會福利凋零的議案，也要提早因應反制。

針對便當會，吳思瑤指出，當然也藉由這個機會，聆聽黨籍立委們，對於這段時間立法院失靈、失序，大家有無更多正向建議，立法院是現在國家政治局勢非常重要的戰場，如何在這個戰場中，還是能努力表達民意、捍衛民主，應當是主席要跟大家傳達的。

民進黨立委吳思瑤。（圖／民視新聞）

至於外傳行政院對於財劃法將採取「不副署、不執行」方式，吳思瑤回應，這些已經通過的窒礙難行的議案，行政部門如何反制，想聆聽黨籍同仁意見，「不副署、不執行」都是合憲方式，只是可以採取不同憲政途徑，作為彌補措施，究竟是要採取哪個方式，也許各有支持者。

吳思瑤強調，他們畢竟是第一線作戰的立院黨團，肩負與社會對話的重責大任，讓行政部門決策前清楚對話，立場一致、口徑一致、論述一致，大家都能接受行政部門反制，「因為毀憲亂政的是立院，採取途徑要充分讓社會理解，這就是立院黨團肩負的責任」。

民進黨立委吳思瑤。（圖／民視新聞）

針對國民黨立委提案助理費除罪化、藍白聯手停砍年金，吳思瑤無奈地說，這屆立法院是最虧待年輕世代、最踐踏世代正義的立法院，今早有國會助理串聯、對抗陳玉珍提出助理費除罪化，這個惡法、惡修，一群年輕世代站在立法院廣場抗爭。

而在議場內，吳思瑤痛斥，藍白居然聯手主導進行年改議案表決，若被強行喊卡，那將剝奪年輕權益，在公教人員部分，就是「重退休、輕現職」，為了讓他們領到滿意退休金數字，年輕現職人力未來恐怕領不到退休金。

對於全台灣人民而言，吳思瑤直指，若把國家資源拿去彌補即將破產，且高達7千億的年金破口，將由全由買單，這對於不分職業的全體國人，又是何等不公平？更不要說國家對於公教保障遠遠優於勞保、農保、國民年金，所以職業間的不平等，負責任的政府不能視而不見。

