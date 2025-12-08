賴清德仍挺賴瑞隆選高雄？媒體人：英系蠢蠢欲動

爭取民進黨提名參選2026高雄市長的立委賴瑞隆，因8歲兒子涉及至少3件校園霸凌案件，於7日召開記者會哽咽向受害女童及家長道歉。資深媒體人董智森分析，總統賴清德正面臨黨內老勢力施壓，因此賴瑞隆必須硬挺下去不會退選，他更直指英系人馬蠢蠢欲動。

前總統蔡英文。（圖／蔡英文臉書）

董智森7日在中天《週末大爆卦》節目中表示，賴瑞隆當天的記者會反而讓事件火燒更大，他的態度並不恰當，也沒有講得更好。董智森指出，記者之所以對這場記者會很捧場，是因為關注賴瑞隆會不會宣布退選，但他保證不會退選，因為賴清德已經表態支持他。

廣告 廣告

總統賴清德。（圖／中天新聞）

針對民進黨六都布局，董智森分析，距離民調只剩30幾天，賴清德可能已經認定事實，台南若沒辦法處理，只好支持綠委陳亭妃，因為她的民調比綠委林俊憲高太多，要拉下來不容易。董智森強調，如果台南這邊提名陳亭妃，高雄又不是新潮流的賴瑞隆，六都裡面沒有賴清德派系的子弟兵，他這個總統也不好當。

民進黨立委賴瑞隆。（圖／中天新聞）

董智森觀察，英系人馬在大罷免32比0輸了以後，許多人都站出來了。前行政院長蘇貞昌最不甘寂寞出來指指點點，前總統蔡英文趕快把想想論壇又恢復了，前政務委員張景森最喜歡講話，李文忠也常常表達意見。董智森認為，過去蔡英文時代執政的那些人出來發言，感覺是要告訴賴清德怎麼當總統，暗示現在他顯然當得不好，車鑰匙交給他是錯的，所以他們要自己來。

董智森指出，賴清德的壓力不只是來自藍白合的國會，更大的壓力來自黨內以前的老勢力，所以賴瑞隆一定要硬挺下去。他認為賴瑞隆顯然沒有料到這次霸凌事件的反彈會這麼大。

延伸閱讀

國民黨2026強攻南台灣！高雄台南提名時間點曝光

綠議員質疑「公審孩童」 賴苡任：民進黨在高雄心態就是唯我獨尊

兒涉霸凌親向受害家長鞠躬道歉！賴瑞隆：希望可以到此為止