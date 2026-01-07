賴清德令「這援烏行動」列人道援助優先項目 林佳龍：台灣價值化作具體國際行動

​外交部今（7）日於台北格萊天漾大飯店舉辦第6屆NGO領袖論壇，外交部長林佳龍上午親自出席開幕式，他用英語發表致詞時提到，對於俄烏戰爭對當地衝擊，總統賴清德已將關懷烏克蘭兒童，列為台灣重要人道援助優先事項之一，台灣也在2025年9月正式與烏克蘭首都基輔市兒童及家庭福利局簽署合作瞭解備忘錄（MOU），相關計畫成功串連多個單位，將台灣價值轉化為具體國際行動。

林佳龍上任後積極推動其總合外交及榮邦計畫等理念，外交部今日以「總合外交的NGO實踐：經驗分享與成果展望」為題，舉辦第6屆NGO領袖論壇，邀請國際非政府組織（INGO）WeWorld主席基耶薩拉（Marco Chiesara）進行主題演講，就「與台灣合作援助弱勢孩童—烏克蘭及其他地區」進行分享；在此之前，林佳龍親自出席開幕式，以全英文就「NGO在總合外交中的核心角色」致詞。

外交部長林佳龍（中）7日上午出席第6屆NGO領袖論壇開幕式。（鍾秉哲攝）

林佳龍說，今日是外交部2026年首場重要活動，在新的一年回顧政府與NGO合作的成果，共同思考如何進一步深化公私協力，並持續強化台灣整體的外交能量。在賴清德指導下，外交部正以價值為本推動外交，並朝向將台灣打造為「經濟日不落國」的願景邁進；外交部致力於拉近台灣與世界的距離，讓國際社會能更深入地與台灣互動，他則藉由價值外交、經濟外交及同盟外交，形塑一套總合外交的整體戰略，且這3大支柱並非各自運作，而是相互強化、彼此支撐。

推動NGO外交 林佳龍：鞏固台灣在全球不可或缺

林佳龍指出，透過推動NGO外交，台灣得以將以民主、自由與人權為核心的價值外交，轉化為具體可見、可信且可落實的合作行動，這些努力具體展現為「台灣方案」，讓夥伴得以實際執行，並建立信任，也展現台灣有意義參與將使世界變得更好，推動能為國際社會帶來實質利益的「加值型外交」。而在總合外交的架構下，NGO的角色也正持續進化，NGO不再只是政策倡議的參與者，而是成為共同設計、共同執行，並一同擴展台灣國際影響力的重要夥伴。

林佳龍提到，他在2025年9月28日應邀前往波蘭首都華沙參與華沙安全論壇前，曾親自見證我國駐波蘭代表劉永健，與烏克蘭首都基輔市兒童及家庭福利局副局長芭蒂勒菲（Tetiana Badylevych）簽署「重建童年：基輔地區弱勢孩童綜合支持計畫」的MOU。實際上，自俄羅斯2022年「非法入侵」烏克蘭後，戰事就嚴重衝擊當地家庭與孩童，也促使賴清德將關懷烏克蘭兒童，列為台灣重要的人道援助優先事項之一，

林佳龍說，前述與基輔兒童及家庭福利局簽署的MOU，象徵著針對基輔地區弱勢兒童的整合性支持計畫正式啟動，而在外交部協調下，該計畫成功串連基輔市政府、來自義大利的INGO「WeWorld」及台灣世界展望會，將台灣價值轉化為具體且持續的國際行動。事實上，這項計畫不僅成果豐碩，更堪稱公私協力的典範案例，證明透過整合NGO、INGO及外國政府的專業，台灣能夠打造國際合作平台、累積信任，並鞏固台灣作為全球公民社會中，負責任且不可或缺成員的角色。

總合外交具象化 林佳龍：外交從不是政府單打獨鬥

話鋒一轉，林佳龍表示，今年論壇議程也反映出總合外交在實務上架續深化，例如首次開設的經濟外交場次，促成國內主要產業與貿易團體與NGO展開對話，旨在讓不同專業領域彼此互補，結合產業經驗、社會信任與國際網絡，進一步提升台灣整體外交實力；而在價值外交場次中，具備豐富國際合作與人道援助經驗的組織，將分享台灣如何透過具體成果為世界做出貢獻，至於同盟外交場次，討論則將聚焦於國防與數位韌性，探討公民社會與政府如何攜手合作，強化國家整體韌性。

林佳龍說，前述討論應證了外交是一項需要長期投入、持續對話，以及能在關鍵時刻提供相互支持的夥伴關係，而過去一年來，外交部與國內外NGO的合作，持續展現台灣作為平台、合作促成者與國際社會可信賴夥伴的重要角色，正因如此，隨著愈來愈多INGO選擇深化與台灣的合作，並在此設點，外交部正規劃於台北成立「台灣INGO 中心」，也相信台灣能夠成為印太區域INGO重要樞紐。

「外交從來不是政府單打獨鬥。」林佳龍感性說道，無論總合外交願景多宏大，成功落實與否仍取決於公私部門的緊密合作，台灣公民社會資源豐沛，NGO活力充沛且充滿動能，長期在國際事務投入並展現專業，是連結台灣與世界不可或缺的力量。他強調，公私部門間強健而穩定的夥伴關係，不僅有助推動民主、和平與繁榮，也能擴大台灣的國際影響力，「讓我們確保『人人都是外交官』不只是一句口號，而是一項持續實踐的行動，透過共同努力，強化台灣整合外交的整體影響力。」

