賴清德以「副署權」杯葛在野黨通過法律案，黃國昌批已跨越憲政民主紅線。（資料照片／李智為攝）

針對總統賴清德以「副署權」、「副署但不執行」來杯葛在野黨所通過的法律案，民眾黨主席黃國昌今天（13日）指出，賴清德身為國家元首，已經跨越憲政民主的紅線；這不是民主、是獨裁；這不是法治、是人治。

針對在野黨近日接續提出《財政收支劃分法》、反年改、《國籍法》放寬中配參政權等法案，總統兼民進黨主席賴清德1）日中午邀集51名黨籍立委「便當會」討論政策攻防。賴清德並請行政院長卓榮泰依憲法賦予的「副署權」、「副署但不執行」來因應未來的各項法律案。

黃國昌表示，「在賴清德眼中，國會三讀通過的法律是空氣，只要我賴清德不喜歡，我賴清德個人覺得不合理、不合我意，就不可以不執行。」這絕對不是民主法治，而是專制獨裁。從警消退休金、現役軍人待遇、再到財劃法，這些國會三讀通過的法律，行政部門只因為「民進黨不喜歡」就傲慢跋扈的不執行。他並質疑說，請問哪一個民主憲政國家可以由行政權自行決定要不要守法?這不是民主、這是獨裁！這不是法治，這是人治！黃國昌公開詢問賴清德「請賴總統告訴全體國人，是只有你賴清德可以不守法，還是每一位人民都有選擇不守法的權利？」

黃國昌指出，賴清德總統上任至今，面對執政黨內部毀憲亂政、甚至透過司法手段打壓異己的種種劣跡，始終選擇視而不見。當朝野對立已達冰點，賴清德不願誠心找在野黨主席進行實質的政治對話與溝通，反而只想躲在總統府內「抱團取暖」，更試圖把韓國瑜院長找進府內喝茶，將其當作轉移施政無能焦點的「擋箭牌」。

黃國昌表示，對於韓院長能夠挺直腰桿捍衛尊嚴表達佩服，回顧今年2月，賴清德第一次召集五院院長進行院際協調，當時韓院長苦口婆心告訴賴清德總統，以民進黨主席身份呼籲停止大惡罷，結果不僅毫無效果、反而換來賴清德變本加，以團結十講進行鼓吹大惡罷、甚至高喊要剔除雜質，因此我們充分的理解也高度支持韓國瑜院長，這一次拒絕再被賴清德拿來當擋箭牌、操作政治話術。



