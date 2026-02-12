賴清德以台灣總統身分登法新社專訪 憂中國犯台「日、菲恐成下個目標」

總統賴清德接受法新社專訪，喊話希望台灣與歐洲能加強在國防工業與技術上的合作。（總統府提供）





總統賴清德日前接受法新社（AFP）全球新聞總監Philip Chetwynd及台北分社社長Allison Jackson專訪，相關報導今天（12日）刊出，這也是賴清德自2024年5月上任總統以來，首接受國際新聞通訊社專訪，當中以「台灣總統」稱呼賴清德。他提到，若台灣遭中國併吞，下一個受到威脅的國家將是日本、菲律賓、與印度太平洋地區的其他國家，並喊話希望台灣與歐洲能加強在國防工業與技術上的合作。

廣告 廣告

賴清德日前接受法新社（AFP）全球新聞總監Philip Chetwynd及台北分社社長Allison Jackson專訪。（總統府提供）

上任來首受國際新聞通訊社專訪

根據法新社刊出的報導，賴清德表示，對於追加的400億美元國防預算，將用來進行國防採購，包括向美國購買武器，且他有信心立法院將會通過相關預算。至於中國國家主席習近平警告華府不要對台軍售，賴清德則稱，美國會支持台灣，無須將台灣作為與北京談判的「籌碼」。

賴清德表示，歐洲在烏克蘭抵抗俄羅斯時提供支持，他很欽佩歐洲致力維護普世價值，賴清德也提及，如果台灣遭中國併吞，下一個受到威脅的，就是日本、菲律賓、以及印度太平洋地區的其他國家，最後將波及美洲與歐洲。

盼與歐洲加強軍工產業合作

法新社也報導，各界對於美國防衛台灣免於中國攻擊的意願存有疑慮之際，台灣已加強努力，深化與其第3大出口市場歐洲的安全與經濟合作。賴清德也在專訪中表示，希望台灣與歐洲能加強在國防工業與國防技術上的合作，並支持台灣半導體企業在海外投資，包括歐洲。

賴清德表示，歐洲是台灣第3大貿易國，也是台灣最大外資來源國，台灣過去4年對歐洲的投資，超過過去40年所累積的投資金額，隨著雙邊經貿關係越來越密切，希望歐洲能夠支持與台灣簽訂投資保障協定，避免雙重課稅、以及雙邊經貿協定，促進台灣與歐洲持續經貿發展。

更多上報報導

賴清德喊話朝野速審國防預算 鄭麗文提2標準：國民黨不可能鬆手

動搖民進黨大選整合 資安專家：挺中名嘴配合北京操作「英賴大戰」戲碼

徐國勇下達「禁大咖條款」 綠議員初選禁用賴清德、蕭美琴照片