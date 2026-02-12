賴清德以台灣總統身分登法新社專訪 憂中國犯台「日、菲恐成下個目標」
總統賴清德日前接受法新社（AFP）全球新聞總監Philip Chetwynd及台北分社社長Allison Jackson專訪，相關報導今天（12日）刊出，這也是賴清德自2024年5月上任總統以來，首接受國際新聞通訊社專訪，當中以「台灣總統」稱呼賴清德。他提到，若台灣遭中國併吞，下一個受到威脅的國家將是日本、菲律賓、與印度太平洋地區的其他國家，並喊話希望台灣與歐洲能加強在國防工業與技術上的合作。
上任來首受國際新聞通訊社專訪
根據法新社刊出的報導，賴清德表示，對於追加的400億美元國防預算，將用來進行國防採購，包括向美國購買武器，且他有信心立法院將會通過相關預算。至於中國國家主席習近平警告華府不要對台軍售，賴清德則稱，美國會支持台灣，無須將台灣作為與北京談判的「籌碼」。
賴清德表示，歐洲在烏克蘭抵抗俄羅斯時提供支持，他很欽佩歐洲致力維護普世價值，賴清德也提及，如果台灣遭中國併吞，下一個受到威脅的，就是日本、菲律賓、以及印度太平洋地區的其他國家，最後將波及美洲與歐洲。
盼與歐洲加強軍工產業合作
法新社也報導，各界對於美國防衛台灣免於中國攻擊的意願存有疑慮之際，台灣已加強努力，深化與其第3大出口市場歐洲的安全與經濟合作。賴清德也在專訪中表示，希望台灣與歐洲能加強在國防工業與國防技術上的合作，並支持台灣半導體企業在海外投資，包括歐洲。
賴清德表示，歐洲是台灣第3大貿易國，也是台灣最大外資來源國，台灣過去4年對歐洲的投資，超過過去40年所累積的投資金額，隨著雙邊經貿關係越來越密切，希望歐洲能夠支持與台灣簽訂投資保障協定，避免雙重課稅、以及雙邊經貿協定，促進台灣與歐洲持續經貿發展。
其他人也在看
指貿易競爭「中國有求於美國」 賴清德：美方沒必要把台灣當籌碼
總統賴清德接受「法新社」（AFP）全球新聞總監Philip Chetwynd及台北分社社長Allison Jackson專訪，報導今（12）日刊出。被詢及台灣是否會成為美中貿易戰的籌碼，賴清德認為，台灣不可能是任何一個國家的籌碼，在中美貿易的競爭當中，中國有求於美國的多，美國有求於中國的少，美國沒有必要把台灣當作籌碼來跟中國進行對談。
接受法新社專訪 賴清德：若台灣被中國併吞，日菲等印太國家下一個受威脅
總統賴清德日前接受「法新社」（AFP）專訪時表示，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，若台灣被中國併吞了，中國不會停止向外擴張的腳步，下個受到威脅的就是日本、菲律賓等印太國家，再下一步就會影響到美洲和歐洲。總統府今(12)日發布新聞稿表示，賴清德總統日前接受「法新社」全球新聞總監Philip Chetwynd及台北分社社長Allison Jackson專訪，針對台歐、台美關係、國防、兩岸關係及半導體產業等議題，回應媒體提問。「法新社」今日刊出相關報導。賴清德表示，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，中華人民共和國沒有權力併吞台灣。台灣經歷了38年之久的戒嚴，台灣人民犧牲奉獻，經歷過千辛萬苦，才從專制獨裁走到今天的民主時代。因此，台灣人民捍衛國家主權、維護民主自由的體制，不能夠被視為對共產中國的挑釁。賴清德指出，如果台灣被中國併吞了，中國不會停止向外擴張的腳步，反而會變本加厲，影響印太區域和平穩定，也會改變以規則為基礎的國際秩序。訪談中也提到，外界對於2027年中國是否具備攻台能力有諸多討論，賴清德表示，國際社會對於2027年中國是否做好對台侵略準備有
中國不會停止向外擴張 賴清德：若台灣遭併吞「日菲等國下一個受威脅」
總統賴清德日前接受「法新社」（AFP）全球新聞總監Philip Chetwynd及台北分社社長Allison Jackson專訪。賴清德強調，台灣人民捍衛國家主權、維護民主自由的體制，不能夠被視為對共...
表明「政院版國防條例不會通過」 傅崐萁：是否付委無關痛癢
賴清德總統今天（11日）呼籲朝野盡速通過8年1.25兆元國防特別條例草案，國民黨團總召傅崐萁回應，國民黨團會有自己的版本，政院版有無付委無關痛癢，最後立法院通過的不會是政院版。（請聽AI報導）。
學者：總統專訪點出中國惡霸政權 不能用綏靖姑息制止
（中央社記者吳書緯台北12日電）總統賴清德接受法新社專訪時警告，若中國攻台，日本、菲律賓等國恐成下個目標。學者今天表示，歐洲有姑息希特勒的綏靖主義失敗教訓，賴總統在接受歐媒訪問時點出中國如果攻台後的情境，是要讓世人瞭解面對惡霸政權，不能用綏靖姑息的方式制止。
賴總統法新專訪 盼台歐加強國防與AI合作
（中央社台北12日綜合外電報導）總統賴清德在法新社今天刊出的專訪中表示，希望台灣與歐洲加強在國防和人工智慧（AI）領域的合作。
接受《法新社》專訪 賴清德：若北京奪台「區域內其他國家將是下個目標」
[Newtalk新聞] 總統賴清德日前接受《法新社》（AFP）專訪，內容今（12）日刊出。賴清德示警，若北京奪取這座民主島嶼，區域內其他國家將成為中國的下一個目標。 賴清德接受《法新社》全球新聞總監 Philip Chetwynd 及台北分社社長 Allison Jackson 專訪，針對台歐、台美關係、國防、兩岸關係及半導體產業等議題，回應媒體提問。《法新社》將專訪列為全球頭條新聞，全球預告並以台灣總統稱呼。 根據《法新社》預告，在強化國防方面，賴清德警告，若北京奪取這座民主島嶼，區域內其他國家將成為中國的下一個目標，強調台灣必須大幅強化自身防衛能力；台歐合作方面，賴總統則呼籲台歐雙邊在國防及人工智慧領域深化合作。 據指出，面對日益複雜的區域情勢，這是賴清德上任後首次接受國際通訊社專訪，透過專訪明確說明台灣在國際地緣政治中的關鍵地位，彰顯台灣的戰略定性。他並透過此次專訪，面向全球廣大讀者傳遞台灣聲音，說明台灣自我防衛與貢獻世界的能力及決心，向世界進行戰略溝通，企圖在國際外交上發揮影響力。 據了解，法新社為全球三大通訊社，觸及全球數億受眾，極具國際影響力。此次全球新聞總監Philip親
賴總統提3個事實 盼國際了解中國不會停止對外擴張
（中央社記者溫貴香、葉素萍台北12日電）總統賴清德接受法新社專訪，提出期盼國際社會了解3個事實與台歐合作3面向。賴總統說，如果台灣被中國併吞，中國不會停止向外擴張的腳步，反而會變本加厲，影響印太區域和平穩定，也會改變以規則為基礎的國際秩序。