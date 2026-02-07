賴清德任內是否會被特赦？扁神回：你問我我要問誰

賴清德任內是否會被特赦？扁秒回：你問我我要問誰。曾薏蘋攝

前總統陳水扁今天演講後接受民眾提問，被問到賴清德總統任內，是否有機會獲得特赦？陳水扁秒回，「這多問的嘛，你問我，我要問誰？拍謝，問錯人了啦。」

被問剛剛阿扁總統說要支持賴總統，但他支持不下去。陳水扁說，「不支持賴總統，不然你要支持誰啦？你是要支持習近平嗎？要支持鄭麗文總統嗎？再怎麼差，也比他們好啦，搞清楚。」

對於目前民進黨面對朝小野大局面，有民眾要阿扁給賴總統建議？陳水扁說，台灣面對過朝小野大的總統只有兩個，第一個就是他、第二個是賴清德。他當年「朝更小，野更大」，但也是要去面對。當年他的做法是，承認自己是少數執政，姿態要低，對話代替對抗。

不過他也說，但時空背景不同，他也沒有說現在就要怎樣，因為不一樣的時代、不一樣的總統，面對不一樣的政治環境，人家有人家的想法和做法，要謙虛一點，「總統比我們更明瞭，盡量就尊重，他這樣做絕對有他的道理。」

