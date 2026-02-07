賴清德任內會被特赦 陳水扁：你問我我要問誰

前總統陳水扁今天演講後接受民眾提問，被問到賴清德總統任內是否有機會獲得特赦時，陳水扁秒回應：「這多問的嘛，你問我，我要問誰？拍謝，問錯人了啦。」對於民眾質疑他表示要支持賴總統卻又支持不下去，陳水扁強調不支持賴清德還能支持誰。

面對民進黨目前朝小野大的局面，有民眾詢問陳水扁能否給賴清德總統一些建議。陳水扁指出，台灣面對過朝小野大的總統只有兩個，第一個就是他、第二個是賴清德。他回憶當年自己「朝更小，野更大」，但也是要去面對。當年他的做法是承認自己是少數執政，姿態要低，對話代替對抗。

不過陳水扁也提到，時空背景不同，他沒有說現在就要怎樣，因為不一樣的時代、不一樣的總統，面對不一樣的政治環境，人家有人家的想法和做法。他認為要謙虛一點，「總統比我們更明瞭，盡量就尊重，他這樣做絕對有他的道理」。

