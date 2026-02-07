賴清德任內會被特赦？陳水扁：歹勢啦！你問錯人了

陳水扁面對特赦問題，直說對方問錯人了。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 在前總統蔡英文執政尾聲，曾一度傳出考慮特赦前總統陳水扁。至於總統賴清德是否會特赦，陳水扁今（7）日直言 :「你這多問的嘛。你問我，我要問誰？歹勢啦，問錯人了。」

陳水扁今在台大校友會館以「就讀南一中對阿扁從政的影響」為題發表演講，並接受現場民眾提問。

對於是否有機會在賴清德任內獲得特赦？陳水扁表示 :「你這多問的嘛。你問我，我要問誰？歹勢啦，問錯人了。」

有民眾提問，叫他要支持賴清德，但他支持不下去。陳水扁則反問，不支持賴總統，那要支持誰？他說 :「你是要支持習近平總統嗎？還是要支持鄭麗文總統？再怎麼差，也比他們好啦，搞清楚。」

針對賴清德面對朝小野大局面，會給出什麼建議？陳水扁則說，台灣過去面對朝小野大的總統只有兩個人，一個是他，另一個則是賴清德。他還說，當年他的「朝更小，野更大」，但也要去面對。

陳水扁說明，當年他的做法是，承認自己是少數執政，姿態要低，並以對話代替對抗。不過，他也坦言，如今時空背景不同，不一樣的時代、不一樣的總統，面對不一樣的政治環境，別人有自己的想法與做法，要謙虛一點，「總統比我們更明瞭，盡量尊重，這樣做絕對有他的道理」。

