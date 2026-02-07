賴清德任內獲特赦？陳水扁：拍謝你問錯人了

▲被問及是否有機會在賴清德任內被特赦，陳水扁回應表示「拍謝你問錯人了」。（圖／記者陳威叡攝，2026.02.07）

[NOWnews今日新聞] 前總統陳水扁今（7）日在台大校友會館開講並開放1小時提問，有人問及在總統賴清德任內是否有機會被特赦，陳水扁則回應這是多問的，「你問我我要問誰？拍謝，問錯人了啦！」

此外有人直言，總統賴清德支持不下去，陳水扁表示，不支持賴清德那要支持誰？支持習近平嗎？還是支持鄭麗文當總統，賴清德再怎麼差都比他們好，此番回應也獲得台下一片鼓掌的熱烈迴響。

