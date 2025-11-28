賴清德任命徐斯儉出任國防部軍政副部長
（德國之聲中文網）台灣總統府發言人郭雅慧表示，徐斯儉在國安及外交領域深耕多年，曾多次率團參與台美間重要對話，與美國政軍界人士“互動密切且熟稔”。賴清德總統期望借重其在國安與國際事務上的專業背景與實務經驗，發揮國際視野與戰略長才，“為台灣國防的革新與強化注入全新動能”。
徐斯儉是美國哥倫比亞大學政治學博士，曾任台灣國立清華大學當代中國研究中心主任、台灣民主基金會執行長。2018年至2020年擔任外交部政務次長，2020年至2025年出任國安會副秘書長。現任國安會咨詢委員。
台總統府在聲明中稱，期許徐斯儉上任後，持續發揮他的國際視野與戰略長才，襄助國防部長顧立雄落實各項強化國防目標，深化友盟關系，確保台灣安全。
上個月徐斯儉作為國安會諮詢委員參加華沙安全論壇期間接受DW專訪，他強調協助美國取得AI優勢地位符合台灣利益。
他認為，中俄在戰略上彼此需要,“當中俄彼此合作時，他們就能嚇阻整個世界”; 因此台灣與歐洲應該互相幫助，在戰略上相互理解。“我們並不是指望歐洲國家來打我們的戰爭，我們會自我防衛。但我們可以透過很多方式彼此支持，建立能力。”
（路透社等）
