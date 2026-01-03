賴清德任命為新任中研院長 陳建仁致謝：全力以赴提升頂尖研究水準

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

總統賴清德昨日發布總統令，特任前副總統陳建仁為中研院第13任院長，任期自今年6月21日至120年6月20日止。對此，陳建仁今（3）日表示，感謝總統的圈選，他深感任重道遠，上任後絕對全力以赴，繼續提升中研院人文與科學的頂尖研究水準。

總統賴清德昨日發布總統令，特任前副總統陳建仁為中研院第13任院長。（資料照）

現任中研院長廖俊智任期將在今年6月屆滿，中研院為此日前召開第25屆評議會第5次會議，選出序位前3名的院長候選人，傳出分別為陳建仁、中研院副院長周美吟與中研院院士朱敬一，賴清德2日則宣布由陳建仁擔任新院長。

「一個人可以走得很快，一群人可以走得很遠！」陳建仁透過臉書指出，讚美感謝天主揀選他作為祂的愛與和平的工具，要他為中研院以及臺灣學研界服務奉獻，攜手提升人文與科學頂尖研究，讓臺灣的卓越學術研究成果，在世界發光發熱，增進人類福祉。

陳建仁提及，《中央研究院組織法》明訂中研院是中華民國學術研究最高機關，任務包括：人文及科學研究；指導、聯絡及獎勵學術研究；培養高級學術研究人才。中研院於1928年在南京成立，1948年選出第一屆院士，1954年在台北復院。中研院在歷任院長努力奠定的堅實基礎上，無論是人文或數理、生命、社會、工程科學的研究同仁，都能勠力研究而成果豐碩，深受國際重視。

陳建仁說，他要感謝跨學組院士們的提名，新任院長遴選委員和中研院評議員的投票支持，以及賴清德總統的圈選，他被任命為中研院第13任院長。他深感任重道遠，在6月21日上任後，一定全力以赴，與中研院全體同仁以及我國學研機構共同合作，繼續提升中研院人文與科學的頂尖研究水準，讓中研院成為亞太卓越研究機構；善盡學術研究的社會責任，積極推動全球永續發展；延攬培育國內外人才，深化國際學術研究合作，共同增進人類的福祉。

