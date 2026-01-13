賴清德任命蘇嘉全為海基會董事長 府：推動兩岸健康的交流

總統府13日宣布賴清德總統任命蘇嘉全為海基會董事長。（圖：蘇嘉全臉書）

總統府13日宣布賴清德總統任命前台灣日本關係協會會長蘇嘉全為海基會董事長，總統府發言人郭雅慧表示，借重豐富政治歷練與成功的國際事務交流經驗，賴清德特別邀請並任命蘇嘉全出任財團法人海峽交流基金會董事長，期待在蘇嘉全的帶領下，持續強化海基會會務，推進兩岸正面健康的交流。

總統府發布新聞稿提到，蘇嘉全從政經驗豐富而傑出，歷任國民大會代表、立法委員、屏東縣長、內政部長、行政院農業委員會主任委員、立法院長、總統府秘書長、台灣日本關係協會會長等職務，歷練完整，在立法院長任內大力推動國會外交有成，擔任台灣日本關係協會會長以來，更為台日友誼鞏固堅實基礎。

廣告 廣告

郭雅慧說，海基會長期肩負兩岸交流的推動，國人台商急難救助、權益協處等重要服務工作，總統期許蘇嘉全帶領海基會，持續相關工作的推展，並助力兩岸間健康、正面的交流與發展。陸委會回應，蘇嘉全歷任國民大會代表、立法委員、屏東縣長、內政部長、台灣日本關係協會會長等要職，歷練完整。

陸委會指出，面對國際情勢的瞬息萬變以及兩岸交流互動的諸多挑戰，相信借重蘇嘉全傑出而豐富的從政經驗，一定可以帶領海基會團隊，為國人提供更好的服務，同時對於兩岸關係發展作出重要貢獻。海基會接受政府委託，負責兩岸協商、交流與服務業務，責任艱鉅，持續拓展各項交流服務工作，任務繁重。

陸委會續指，政府再次感謝海基會前董事長吳豊山擔任董事長期間的辛勞，也預祝蘇嘉全未來與海基會副董事長兼秘書長羅文嘉一同率領海基會持續推動會務順利進行。未來將依循賴總統兩岸政策及台灣主流民意，與海基會緊密合作，共同致力維護台海和平穩定現狀，並審慎推動對等尊嚴、健康有序的兩岸交流。