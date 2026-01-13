賴清德任命蘇嘉全為海基會董事長 盼推進兩岸健康交流
總統府發言人郭雅慧今（1/13）表示，借重豐富政治歷練與成功的國際事務交流經驗，總統賴清德特別邀請並任命歷任立法院院長、台灣日本關係協會會長蘇嘉全出任海基會董事長，期待在他的帶領下，持續強化海基會會務，推進兩岸正面健康的交流。
郭雅慧表示，蘇嘉全從政經驗豐富而傑出，歷任國民大會代表、立法委員、屏東縣長、內政部長、行政院農業委員會主任委員、立法院長、總統府秘書長、臺灣日本關係協會會長等職務，歷練完整，在立法院長任內大力推動國會外交有成，擔任台灣日本關係協會會長以來，更為台日友誼鞏固堅實基礎。
郭雅慧表示，海基會長期肩負兩岸交流的推動，國人台商急難救助、權益協處等重要服務工作，總統期許蘇嘉全帶領海基會，持續相關工作的推展，並助力兩岸間健康、正面的交流與發展。
