賴清德何時過境美國本土？林佳龍2度喊「有信心」 黨內研判至少「這時間點」之後

總統賴清德曾過境美國夏威夷，但仍未能過境美國本土。（圖片來源／總統府提供）

相較前總統蔡英文上任多1個月就首度出訪過境美國，現任總統賴清德上任至今已超過1年6個月，卻仍未能出訪過境美國本土。適逢近日美國總統川普簽署通過《台灣保證實施法》，賴清德訪美議題再次浮上檯面。

對此，外交部長林佳龍兩度在媒體訪問中強調，對賴清德過境美國有信心，喊話國人放心。黨內人士則評估，考量國內外局勢，至少要等縣市長提名完成後才有機會開始安排，同時也須考慮美中將在4月進行「川習會」。

廣告 廣告

賴清德遲未過境美國本土，屢被操作「疑賴論」

相較蔡英文上任1個多月就能順利訪美，賴清德上任至今已逾1年6個月，僅曾過境美國外島夏威夷，尚未過境美國本土，對照之下確實晚了許多。在此情形下，就算台美官方多次重申彼此關係「堅若磐石」，美國也持續通過友台法案，但在野黨仍持續緊抓未能訪美這一點，不斷操作「疑賴論」。

近日新任國民黨主席鄭麗文便又揭開瘡疤，指賴清德上任快2年，還是無法出訪、無法過境美國，認為國際社會已不再支持民進黨，還稱賴清德的困境已經非常明顯，賴清德在做困獸之鬥。

林佳龍2度喊「有信心」：不久能過境美國本土

對於外界藉由賴清德遲未過境美國本土來進行質疑，外交部長林佳龍2度出面滅火。第一次是在11月3日接受廣播《POP撞新聞》專訪時表示，國家元首過境涉及當地國相關安排，無所謂被「封印」的情況，外交部會與美方基於過去處理原則，過境城市的選擇將基於總合外交考量，「有信心，也請大家放心」。

第二次是12月3日接受外媒《彭博電視》專訪時表示：「台灣有信心在不久的將來能以過境美國本土的方式赴拉美國家訪問。」

林佳龍強調，美方並沒有說不能夠過境，關鍵在於哪個時機、哪個地點對彼此都最合適，也要考慮安全。他並強調，具體決定會由總統府對外說明。

呂秀蓮預期「很快友好消息」，AIT願提供協助

適逢近日美國總統川普簽署通過《台灣保證實施法》，賴清德訪美議題再次浮上檯面。前副總統呂秀蓮《台灣保證實施法》簽署生效後，美台高層官員互動的限制將不定期檢視更新，「預期總統府很快可以宣布賴總統過境紐約出訪拉丁美洲的好消息」。

AIT台北辦事處長谷立言也曾承諾，美國向來有一套政策協助台灣的高層，包括總統或副總統過境美國到拉丁美洲拜訪邦交國。他並表示，「期待未來賴總統到邦交國訪問，能夠對過境美國提供相關協助」。

等待縣市長提名完成，黨內人士：也須考量川習會

對於賴總統何時有機會首度出訪過境美國本土，民進黨內人士表示，具體要由總統府公布，不過目前綜合考量國內外局勢，國內有總預算、國防特別預算要推動，以及2026大選縣市長提名，所以最快至少要等到縣市長提名完成後，才會開始準備出訪事宜。

至於國外局勢，黨內人士表示，預計4月美國總統川普與中共領導人習近平將舉行「川習會」，在此之前若台灣總統過境美國本土，可能引發中共強烈反彈，甚至影響到「川習會」，因此研判賴總統不會刻意選在川習會之前強力運作，不會故意給美方添麻煩。

(原始連結)





更多信傳媒報導

行政院長卓榮泰：只要能審總預算、韌性條例什麼都可以談 商總許舒博：工商界希望幫助朝野和解

安聯人壽總座：明年將推分紅保單 指數型商品等待鬆綁 目標新契約保費雙位數成長

開刀房6年vs.零外科時數？整外醫批家醫科納醫美手術名單 直言「不可思議」

