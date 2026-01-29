賴清德來助陣了！何欣純「民調急追藍營候選人」 總統親揭為何挺她

即時中心／高睿鴻報導

雖然台中市的選民結構藍大於綠、國民黨目前也擁有執政優勢，但有意角逐市長的民進黨立委何欣純，近日仍勤跑基層、積極拋出市政願景，盼爭取更多搖擺選民青睞。且由於藍營內部分裂嚴重、遲遲無法敲定候選人，最近多份民調甚至顯示，何的聲勢正在攀升。總統賴清德今（29）天更來到台中北屯的松竹寺，親自為何欣純站台、打氣，並大讚說：「她做事很細膩、令人窩心、也很肯拚！」，因此希望，觀音佛祖能保佑她當選。

賴清德今早親訪北屯松竹寺，他直言說，第一件事就是要叩謝神恩，「感謝松竹寺的水流觀音，坐鎮北屯遠近有名、讓北屯越來越興，也越來越旺，大家越來越熱情」。同時，賴清德還表示，感謝觀音佛祖保佑，讓他與副總統蕭美琴，成功於2024年的總統、副總統大選，順利拿下高票當選。他接著說，因為水流觀音非常靈驗、有求必應，所以今天也特地來相求，希望何欣純之後同樣能當選，但不知道這次有沒有效？

談及力挺何欣純的原因，賴總統解釋，對方已在議會、立委等職位磨練多年，做事細膩、令人窩心、肯拚敢衝；因此他相信，若水流觀音願意出手保佑、讓何得到鄉親支持，中央也一定大力相挺，讓北屯區、甚至整個大台中，可以繼續繁榮進步。

總統賴清德（左）、台中市長參選人何欣純（右）。（圖／民視新聞）

此外，賴清德也說，今天另一個目的，就是為全民祈福，因為我國去年先後面臨丹娜絲、樺加沙颱風侵襲；前者造成嚴重災情、後者更使花蓮堰塞湖溢堤，引發重大傷亡。所幸，賴清德指出，全國有數十萬人次的志工，親自拿著鏟子前往花蓮救災，「如果沒有他們，想要快速解決災情，我看不太容易！」。

不僅如此，賴清德也指，台中去年同樣爆發了非洲豬瘟、現在豐原也傳出禽流感疫情，因此更希望水流觀音出手保佑，讓台中的各個行政區，今年都能事事無災、八節無憂；無論善男信女，所有人都闔家平安。總統也承諾，當地方政府遭遇各種問題，中央一定義不容辭、站在第一線提供協助；例如去年南部風災、台中非洲豬瘟，中央政府也都站在第一線。

最後，賴清德還說，自己擔任總統，也是想秉持觀音佛祖的精神、能照顧到每位國民；他直言，人民是國家的主人，不分貧富、不分族群、不分先來後到，只要認同這塊土地，就是國家的主人，政府絕對有義務照顧每位民眾。

