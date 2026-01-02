賴清德來相挺！被說像當年的陳定南 林國漳不敢比：一定會更努力

林國漳陪同賴清德參訪陳定南教育基金會 圖：林國漳辦公室提供

[Newtalk新聞] 民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今（2）日陪同總統賴清德參訪陳定南教育基金會。他表示，今年是別具意義的一年，正好是宜蘭縣政史上，首次由非國民黨籍縣長執政滿 45 週年，而這段歷史的起點，正是由宜蘭縣前縣長陳定南開創。他說，很多支持者說他像當年的陳定南，不過，他不敢和陳定南比較，但一定會更努力。

林國漳致詞時回顧自己返鄉服務 30 年來，深受陳定南精神啟發的心路歷程。他指出，陳定南當年打破長達 30 多年的政治壟斷，不僅翻轉宜蘭縣政，更象徵民主真正走進縣政府、走進人民生活。

林國漳（右四）說，他不像陳定南那樣有遠見，但一定會更努力。 圖：林國漳辦公室提供

林國漳提到，在陳定南卸任縣長、擔任立法委員期間，他曾協助多起法律扶助案件，親身感受到陳定南始終秉持勤政愛民、事事以宜蘭鄉親福祉為優先的精神。他說，這樣的身教與風範，對日後投入公共服務影響深遠，一定會將這樣的精神投入縣政的治理。

談及宜蘭發展方向的關鍵抉擇，林國漳回憶，當年中央以「開發」之名，要求宜蘭接受六輕設廠，陳定南卻堅定選擇另一條道路，其說「如果我同意台塑，我會是宜蘭的千古罪人！」不僅是反對一座工廠，更是為宜蘭選擇了農業、文化、觀光與永續發展的未來，也喚醒台灣社會對環境保護的深刻省思。

林國漳也透露，很多支持者說他像當年的陳定南，但他不敢和陳定南比較。他強調，「雖然我不及陳定南老縣長那樣有遠見，但我一定會更努力。」

林國漳表示，今日再度前來陳定南教育基金會，並陪同賴清德總統一同參訪，格外具有歷史意義。他指出，早在 1994 年陳定南先生參選省長時，賴總統即為陳定南醫師後援會的成員，並由此開啟其公共服務與政治參與的啟蒙之路。這份跨世代的民主情誼與價值傳承，正是宜蘭最珍貴的資產。

賴清德上午向宜蘭鄉親介紹林國漳時，直接說「這位會是未來的宜蘭縣長」。

