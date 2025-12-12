賴清德便當會共識！吳思瑤曝「不副署」或「不執行」都合憲：挺政院最終決定

便當會共識 吳思瑤：以「不副署」或「副署之後不執行」合憲為前提 由行政權做最終的決斷。曾薏蘋攝

身兼民進黨主席賴清德總統今在黨中央邀集所有黨籍立委召開便當會，針對最近國會通過相關議案，政策會執行長吳思瑤轉述，經過充分的討論，不管是選擇「不副署」或是「副署之後不執行」，都是合憲的方式，這個前提非常的重要；大家的共識就是，在這個失速的國會的狀況，踩剎車是必要的，行政權必須做出妥處跟因應。行政部門做出最終的決斷，黨團「五一站隊」，必然會是一起協助論述，只要在憲政上站得住腳，都採取合憲的途徑，擴大對社會的論述，一起讓全社會知道，民進黨要一起和人民守衛國家，的這個路徑怎麼走，這是今天黨團最大的共識。

黨團幹事長鍾佳濱轉述時表示，會中經過充分討論，黨團成員一致支持，總統作為國家元首，帶領國政最後憲法守護者，他要跟行政院研究如何因應，未來是否行政院長副署權，會成為現在法法庭癱瘓、憲政機制無法進行救濟的情況下，如何讓國會在野的多數回歸到憲政應有的體制，就是透過憲法的機制，重大的政治爭議應該透過對行政院倒閣，也就是不信任投票以及後續可能的解散國會來進行。「當然要強調的，這個作為不是尋求對抗，而是希望讓目前的亂局可以回歸到憲法的正軌」。

鍾佳濱指出，今天賴總統身為執政黨黨主席，透過中央黨部徐國勇祕書長的邀請，請民主進步黨黨團五十一位成員到中央黨部召開便當餐會。總統作為憲法上的國家元首，對外代表中華民國，對內任命文武百官，統帥三軍，而且他依法要公布法律、發布命令，同時最重要的是，總統是行政院長，任命行政院長的國家元首。

他說，當現在國家面對境外的挑戰，對內，看到國會由於在野黨的不理性抗爭，造成立法權和行政權極大的動盪，所以總統有這個義務，也認為有此必要，邀請立法院民進黨黨團來就目前的重大國政進行商討。

他指出，那當然討論的焦點就是在於，在今年本會期，國、眾兩黨掌握的國會多數，變本加厲的通過違反國民意志、對國家利益產生衝突的法案，社會各界非常的擔憂。然而過去代表憲法的仲裁者，憲法法庭，又遭在野黨癱瘓，在這種情況之下，有學者提出如何運用憲法上行政權擁有的權利，來跟立法權進行必要的制衡。那麼這時候，眾所關注的副署權就被提出來了。

他說，在憲法的本文當中，副署權原本是閣揆跟總統之間一個並行的權力。然而，最近的眾多法案，比如說，《財政收支劃分法》，行政院移請覆議不成後，就面臨到這部法令諸多部分違反了《預算法》、違反了《財政紀律法》，甚至違反了《公債法》。立法權通過了這樣的惡法，要強迫行政院違法執行相關預算編列。行政權認為有窒礙難行之處，那到底，在移請覆議不成之後，行政院要如何來面對？

他說，因此總統今天就邀集了黨團成員，當中包括了有幾位當年以國大代表身分參與修憲的立委，也代表有許多法界專業人士。黨團的成員更有來自更多傾聽地方民意、了解地方民情的委員。大家一致同意，認為未來因應這樣的憲政變局，在憲法法庭被癱瘓，對於擴權、濫權，破壞權力分立，有違憲之虞的法令，無法透過憲法法庭，予以有效遏止，或透過大法官予以有效仲裁，總統會考慮請行政院長依憲法明文的副署權，針對後續及前面各項法律案，到底如何因應作出準備。

他說，經過充分討論，黨團成員一致支持，總統作為國家元首，帶領國政最後憲法守護者，他要跟行政院研究如何因應，未來是否行政院長副署權，會成為現在法法庭癱瘓、憲政機制無法進行救濟的情況下，如何讓國會在野的多數回歸到憲政應有的體制，就是透過憲法的機制，重大的政治爭議應該透過對行政院倒閣，也就是不信任投票以及後續可能的解散國會來進行。

他指出，如果政治的問題不能循憲法現在既有的機制進行，行政權就可能必須採取在憲法上的救濟途徑，對立法權表達對於國政後續要如何的互動提出作為。

他說，憲法的正軌就是讓憲法法庭來作為憲法是否違憲、法律是否違憲、憲政爭議的解決機制，又或者說在政治的議題上，透由現有的不信任投票、倒閣以及解散國會的機制，讓公民以全民的國民意志作為決定。我想這就是今天總統邀集五十一位立法院民進黨黨團成員來做的一個討論。

被問到倒閣，吳思瑤說，今天黨團同仁的出席率非常高，發言也非常地踴躍，都共同都體認到，當這部失靈、失序的失速列車，國會的失速狀況，我們必須負責任地善盡憲法忠誠義務，必須堅毅果決地踩剎車。所以大家的共識就是，必須肩負一個非常慎重的憲政責任，今天大家充分討論聚焦在，目前立法院諸多違憲亂政、癱瘓國家的惡法，究竟要如何因應？因應的方式必須在合憲的途徑當中為之。

吳說，因此不副署也好、或是副署之後不執行，因為行政部門不能違法執行，這些部分黨團會全力的支持行政部門最終的定奪。大家的共識就是，在這個失速的國會的狀況，踩剎車是必要的，行政權必須做出妥處跟因應。

吳強調，《財劃法》本身攸關國家的民生福祉，《財劃法》本身預算權就是行政權，而預算權攸關了所有的國家發展、社會建設、人民福祉，在國民黨惡修的《財劃法》這一部惡法，現在連帶也影響總預算無法被審議，甚至嚴重排擠了後續的各項國家重要建設預算，例如國防、國安等。所以《財劃法》對於國家未來是非常至關重大的一部法律。所以針對《財劃法》的後續因應，就是今天大家聚焦的討論所在。

她說，大家也都在問，今天有沒有決定了是採「不副署」或是「副署之後不執行」？「其實我們並沒有」，是妥善地、廣泛地交換意見，後續大家都有共識，交由行政部門做出最終的決斷，黨團「五一站隊」，必然會是一起協助論述，只要在憲政上站得住腳，都採取合憲的途徑，黨團會擴大對社會的論述，一起讓全社會知道，民進黨要一起和人民守衛國家，的這個路徑怎麼走，這是我們今天黨團最大的共識。

至於是否推動解散國會？鍾佳濱說，這就是這一次目前政局的僵局的原因之一。因為既然握有立法權，在野黨所控制的國會多數，已經八次否決了行政院移請覆議的提案，但是行政院仍然無法執行，在這種情況之下，如果國會認為行政院或閣揆不適任、不稱職，那麼就應該要用憲法的機制，以不信任投票來表達對於八次覆議仍不執行或無法落實執行，表達對行政院的一個否定。

他說，但是在野多數可能是擔憂後續有可能在倒閣之後要面臨到自己國會被解散、要重新來面對國民、全體國民意志透過選舉的審判，畏懼全民國民意志的審判，所以不願意面對，啟動不信任投票之後要面對國會全面改選的風險，因此不願意採用憲法所規定的機制，這就是今天的僵局。

他說，今天行政權如果被迫使用憲法上最後這樣的一個機制，那麼目的不是要對抗，目的是希望國會回到憲政的常軌。要嘛，你就是讓憲法法庭恢復運作，讓大法官、讓憲法法庭來最後做憲法是否違憲、法律是否違憲、憲政爭議的解決機制。要嘛，就透過對行政權發動不信任投票，讓全民透過選舉投票的方式來公決。這就是目前我們討論的焦點。目地不在對抗，而是要國會多數回到憲政機制解決僵局的正軌來辦理。

至於大法官是否重新提名？他表示，任何能讓憲法法庭恢復運作方式，都是努力方向，但是誰在杯葛、阻止這個努力，大家都很明白。

吳思瑤說，憲政精神怎麼捍衛，從何而來，不外乎修憲或尋求憲法法庭解釋，第三條路徑就是創造憲政慣例，當修憲跟憲法法庭被癱瘓不可得，採取合憲作為採取創造憲政慣例，是執政黨可以思考的方向之一，當在野黨把毀憲亂政成為慣例，行政團隊不分行政、立法，團結一致，堅守憲法忠誠義務，就是他們的必須，所以黨團會支持行政部門，在今天交換意見後也充分了解，現在違憲議案需要行政權做出因應跟反制，會支持行政部門合憲的最終決定，

