賴清德便當會 拚台中南投勝選

藍委楊瓊瓔（第一排右）4日赴台中市梧棲區第一市場向市民請託。（温予菱攝）

民進黨南投縣長參選人温世政（中）由縣黨部主委陳玉鈴（左）、民進黨選對會主委羅美玲（右）陪同到竹山座談。（本報資料照片）

距離2026縣市長選舉剩下9個多月，民進黨積極搶攻中台灣，身兼黨主席的賴清德總統將於7日、8日率中央黨部一級主管，以行程保密不公開方式，分別前往南投、台中與地方黨公職舉行便當會，會商2026選戰策略並為民進黨南投縣長參選人温世政、台中市長參選人何欣純及縣市議員、鄉鎮市長拉抬整體聲勢。

賴清德總統7日將率民進黨祕書長徐國勇等人前往南投市軍功寮福順宮及草屯鎮北投慶安宮參香，中午時段則安排前往温世政老家與其父母共進午餐。由於温世政為素人參政，自獲得提名後便勤跑各鄉鎮，今將再前往國姓鄉舉辦第二場座談。不過，面對尋求連任的南投縣長許淑華這位強勁對手，温世政在知名度與聲量上皆明顯落後，也讓部分基層與輔選團隊感到壓力不小，盼賴清德到南投能一併帶動温的聲勢。

民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴表示，黨公職日前已召開過一次會議討論選戰規畫，後續仍會再安排相關會議。而原定3月辦理的115年第四、五類公職人員選舉登記提名，將提前於2月23日至26日，預計在2月28日連假後，可確認是否需要進一步徵召或進行協調。

至於賴清德8日預訂在台中與黨公職舉行座談會，同樣聚焦年底選戰，綠營人士表示，座談內容不外乎幫參選人加油打氣，由於座談會長達2個多小時，何欣純與24位黨籍議員應該都會出席，屆時將討論如何透過市長參選人及市議員參選人聯合造勢，爭取勝選。

據了解，地方昨天才收到該行程，僅通知為賴總統座談會，為不公開行程，地點在何欣純南屯市政辦公室，由於民進黨祕書長徐國勇等專程陪同南下，外界預料將聚焦市長選戰議題。不過，由於藍營遲未敲定市長人選，此行是否有相關布局及策略，綠營地方人士認為，民進黨早已確定戰將何欣純，不管對手是誰，全力衝刺就對了。