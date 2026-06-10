賴清德促無人機預算 鄭麗文：國民黨並不反對

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國民黨主席鄭麗文。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 總統賴清德昨出席台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師期間，再次抨擊立法院刪除「國防特別條例中」的無人機預算，並呼籲業界向在野黨表達態度。國民黨主席鄭麗文在紐約接受《金融時報》專訪則提到，國民黨並不反對無人機預算，這項結果主要是國內政治因素造成。

賴清德昨斥責說，必須要由你們（業界）清楚表達態度，如果無所謂、沒有意見，那國防特別預算當中相關的無人機產業基本就不會過，中央政府總預算可能還會一拖再拖，他真的搞不清楚，我知道未來立法院要怎麼審預算？2026年的預算跟2027年的預算要一起審嗎？真的要創下中華民國憲政施行以來最荒謬的情況嗎？

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鄭麗文接受專訪期間，面對《金融時報》談到，美國總統川普訪問北京時曾表示，美國對台軍售是與中國談判的一項「很好的籌碼」。鄭麗文強調，台灣絕不能是成為、也絕不能被降格為大國在談判桌上交易的棋子。

鄭麗文表示，她訪中與中共總書記習近平會面的「鄭習會」，最重要的信息就是「和平」。台北與北京過去十多年交流中斷，已經造成台海局勢高度緊張。雙方沒有對話，看到局勢幾乎已經瀕臨戰爭邊緣，許多台灣人民都非常擔心，希望台灣不要成為下一個烏克蘭。

鄭麗文表示，世界上大多數國家都認為，兩岸對話有助於避免誤判，改善兩岸關係，並不代表台灣會放棄自身的嚇阻能力，美方無須懷疑國民黨的立場，自二戰以來，國民黨一直是美國非常重要的夥伴，她說「這一點不會改變，我們也非常重視與美國建立互信。」

鄭麗文也喊話，美國在維護和平方面扮演不可或缺的角色，尤其，在「川習會」之後，她希望華府能夠在促進東亞及台海和平方面，發揮更具建設性、更積極的領導作用。

針對台灣國防預算的議題，《金融時報》在報導中寫到，美國國會部分議員對國民黨主導將賴清德政府提出的400億美元特別國防預算削減至250億美元感到不滿。這筆預算包括向美國採購武器，其中預算縮減也影響到美方認為對提升台灣嚇阻能力十分重要的國產無人機計畫。

鄭麗文則反駁，國民黨並不反對無人機預算，這項結果主要是國內政治因素造成；她批評民進黨提出的國防預算，「違反立法院原則，是一項離譜（outrageous）的提案。」

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