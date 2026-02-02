賴清德信任度出現黃金交叉？黃揚明曝最新民調：恭喜國民黨即將讓他連任成功

​總統賴清德就任至今將滿2年，社會各界對其施政表現一直高度關注，自上任以來歷經大罷免等重大事件，賴清德民調的信任度、施政滿意度曾一度暴跌。對此，媒體人黃揚明在臉書發文透露最新民調表示，賴清德信任度出現黃金交叉，恭喜國民黨即將讓賴清德連任成功。

美麗島電子報1月國政民調，賴清德執政表現。（取自黃揚明臉書）

​朝野僵局持續未解，回顧上次美麗島電子報發布最新國政民調，就民眾對賴清德執政的整體表現而言，40.6%表示滿意（其中有14.2%很滿意、26.4%還算滿意），52.2%不滿意（其中34.0%很不滿意、18.2%有點不滿意）。而民眾對賴清德信任度部分，42.6%表示信任（其中17.8%很信任、24.8%還算信任），48.3%不信任（其中33.9%很不信任、14.4%有點不信任），未明確回答有9.2%。

對此，黃揚明透露，美麗島電子報最新1月國政民調顯示賴清德信任度黃金交叉，創去年6月以來新高。施政滿意度還沒超越不滿意度，但也是去年6月以來的新高。他直言，結論就是，恭喜國民黨即將讓賴清德連任成功。

美麗島電子報1月國政民調，賴清德信任度。（取自黃揚明臉書）

上述民調時間為2025年12月22日至12月24日，由戴立安負責問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（CATI）；調查對象為設籍在全國22縣市，年滿20歲的民眾。抽樣設計採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，住宅電話以「等比分層隨機抽樣」後再進行隨機跳號處理，行動電話則依數位發展部公布的編碼字首進行後5碼隨機跳號處理，並成功完訪1083人（住宅電話705人、行動電話378人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。對雙架構合併樣本與行動電話次樣本性別、戶籍縣市、年齡5歲分層與教育程度等項進行樣本代表性檢定與raking加權。​

