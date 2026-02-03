賴清德信任度升至46.9%黃金交叉！她點名藍白：再擋台美關稅協議到時就是鑽石交叉

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

《美麗島電子報》昨(2/2)發布民調，總統賴清德信任度上升至46.9%，與不信任度43.3%黃金交叉，對此，網紅胡采蘋表示，這就是台美關稅協議的結果，若立院阻擋台美關稅協議，繼續封殺國防預算，民調一定會鑽石交叉，差距暴增，「所羅門王一定能分清楚誰是真正的母親」。

總統賴清德，資料照，民進黨提供

負責對美關稅談判的行政院副院長鄭麗君，日前召開記者會指出，台灣已跟美國確認對等關稅15%不疊加，但後續仍待立院審議；另外，賴政府提出的8年1.25兆軍購的《國防特別條例》，至今仍在立院卡關。

廣告 廣告

胡采蘋在臉書發文指出，美麗島一月國政民調，賴總統信任度黃金交叉，信任46.9%、不信任43.3%，執政滿意度均勢，滿意46%、不滿意48%，很快黃金交叉，請加油。

胡采蘋說，行政院長卓榮泰的執政滿意度也是黃金交叉，滿意43.2%、不滿意42.3%。目前滿意度已經回到去年4月以後、6月之前，就是對等關稅第一波談判膠著的時期；另外，上個月賴總統滿意度上升5.4%、卓院長滿意度上升5.1%、民進黨好感度上升5.6%。

胡采蘋表示，這就是台美關稅協議的結果，之前她已經講過，工具機產業3萬多人，汽車零組件25萬人，鋼鐵業5萬人，隨便查三個最優惠地位產業就是30至40萬人，乘以一個家庭平均2.53人，大家可以自己算一下有多少票。

胡采蘋指出，百萬傳產員工一定會站出來捍衛自己的產業，台中、彰化佔一半，那些說要擋的人，千萬不要不出來擋欸，這就是數學，賴、卓、民進黨滿意度上升5%至6%，2300萬人乘以5%是 115萬人，乘以6%是 138萬人。

胡采蘋說，這多出的這一百多萬人是誰？難道真的覺得百萬傳產員工，分不出誰在為國家做事嗎？台美關稅協議如果順利生效，台灣經濟奮力向前，民調將會全面黃金交叉，繼續上升。

胡采蘋表示，如果立法院阻擋台美關稅協議，繼續封殺國防預算的話，民調一定會鑽石交叉，差距暴增，因為百萬傳產員工、20%中間選民都會知道誰是真正為了國家，這就是所羅門王的審判。

胡采蘋說，只要為人民做事，盡心盡力，不問成敗，一定會得到支持。繼續認真做事，冷靜隱忍，以智慧處事，安撫民眾的情緒，化解不安與疑慮，所羅門王一定能分清楚誰是真正的母親。

更多FTNN新聞網報導

政治讀新術／不只室內籃球場！綠營開箱衣鳳百貨：連足球場都有

高雄市長最新民調曝光！賴瑞隆43.9%大勝柯志恩32.3% 差距拉至雙位數

李貞秀想當民眾黨立委又不放棄陸籍？綠營搬出國安法：別讓她索資質詢

